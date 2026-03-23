Wellgistics Health Inc., nörolojik ve psikiyatrik bozukluklar için yenilikçi tedavilere öncülük eden Neuritek Therapeutics, Inc.'i satın almak üzere 105 milyon dolarlık niyet mektubu imzaladı.

ACCESS Newswire / TAMPA, FLORIDA (İGFA) - Wellgistics Health, Inc. ('Wellgistics' veya 'Şirket') (NASDAQ:WGRX), bugün nörobilim odaklı bir araştırma kuruluşu olan Neuritek Therapeutics'in potansiyel satın alımını değerlendirmek üzere münhasır olmayan, bağlayıcı olmayan bir Niyet Mektubu (LOI - Letter of Intent) imzaladığını duyurdu.

Tamamı hisse senediyle gerçekleşmesi planlanan işlem, tamamlandığı takdirde Wellgistics'in mevcut gelir getiren sağlık hizmetleri platformunu, temel teknoloji destekli eczane dağıtımı ve hizmetleri işine komşu yetenekleri genişleterek geliştirmeyi amaçlamaktadır. Reçete karşılama, toptan dağıtım ve yapay zeka (AI - Artificial Intelligence) odaklı hasta erişim çözümlerini kapsayan entegre ekosistemi aracılığıyla Wellgistics; üreticileri, sağlayıcıları ve ülke çapındaki bağımsız eczane ağını birbirine bağlamaktadır. Şirket, araştırma odaklı bir kuruluş eklemenin ilaç geliştirme ve ticarileştirme arasındaki uyumu güçlendirebileceğine, ilaç ortaklarıyla daha erken etkileşime olanak tanıyacağına, boru hattı (pipeline) görünürlüğünü iyileştireceğine ve daha entegre ve farklılaşmış bir platform aracılığıyla uzun vadeli hissedar değerini artırırken ek gelir fırsatlarını destekleyeceğine inanmaktadır.

İşlem; durum tespiti (due diligence) sürecinin tamamlanmasına, kesin anlaşmaların müzakere edilmesine ve imzalanmasına, ilgili tarafların yönetim kurullarının onayına ve diğer alışılmış kapanış koşullarına bağlıdır. Kesin bir anlaşmaya varılacağına veya önerilen işlemin şu anda öngörülen şartlarda veya herhangi bir şekilde tamamlanacağına dair bir güvence verilemez. Niyet Mektubu (LOI) bağlayıcı değildir ve her iki tarafı da önerilen işlemi tamamlamakla yükümlü kılmaz. Potansiyel herhangi bir işlemin kapsamı, yapısı ve şartları değerlendirilmeye devam etmektedir ve devam eden inceleme ile müzakerelerin bir sonucu olarak maddi olarak değişebilir.

Şirket ayrıca, daha geniş büyüme stratejisinin bir parçası olarak sağlık ve yaşam bilimleri sektörlerindeki ek stratejik fırsatları aktif olarak değerlendirmektedir. Bu fırsatlar satın almaları, ortaklıkları veya diğer stratejik işlemleri içerebilir. Bu tür girişimlerin tamamlanmış işlemlerle sonuçlanacağına dair bir güvence verilemez.

WELLGİSTİCS HEALTH, INC. HAKKINDA

Wellgistics Health, ilaç dağıtımı ve hasta erişiminin merkezinde konumlanmış, hızla ölçeklenen, teknoloji odaklı bir sağlık platformudur. Şirket; toptan dağıtım, reçete karşılama ve yapay zeka destekli erişim çözümlerini kapsayan, ilaç üreticilerini, sağlık hizmeti sağlayıcılarını ve ülke çapındaki bağımsız eczane ağını doğrudan birbirine bağlayan entegre, yüksek performanslı bir ekosistem inşa etmiştir.

Altyapı, veri ve akıllı otomasyonu birleştiren Wellgistics, büyük ve parçalı sağlık pazarlarında önemli bir pay elde etmek üzere tasarlanmış, sermaye verimliliği yüksek bir modeli uygulamaktadır. Şirket; yüksek marjlı gelir akışlarını genişletmeye, stratejik üretici ilişkilerini derinleştirmeye ve platformu genelinde işletme kaldıracını artırmaya odaklanmıştır. Farklılaşmış uçtan uca teklifi ve disiplinli icrasıyla Wellgistics, büyümeyi hızlandırmak, kazanç görünürlüğünü artırmak ve hissedarlar için büyük ölçekli uzun vadeli değer sunmak üzere konumlanmıştır.

NEURİTEK THERAPEUTİCS INC. HAKKINDA

Neuritek Therapeutics Inc., Travma Sonrası Stres Bozukluğu'nun (PTSD - Post-Traumatic Stress Disorder) temel nedenini tedavi eden, yeni nesil biyo-mekanizma tabanlı bir tedavi geliştirmiştir. Neuritek'in pazara sunulan ilk tedavisi, anandamidin (AEA) metabolize edilmesinden sorumlu enzim olan yağ asidi amit hidrolaz tip 1'in (FAAH1 - Fatty Acid Amide Hydrolase Type 1) oral olarak aktif bir inhibitörüdür ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu (PTSD) için ilk mekanizma tabanlı tedavidir. Şirket, klinik araştırmalarda öncü ve 30 yılı aşkın deneyime sahip çalışan bir psikiyatrist olan Doktor William Hapworth (MD - Medical Doctor) tarafından kurulmuştur.

Daha fazla bilgiyi www.neuritek.com adresinden edinebilir veya LinkedIn'de neuritek-therapeutics-inc üzerinden sohbete katılabilirsiniz.

GELECEĞE YÖNELİK İFADELER

Bu basın bülteni, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Dava Reform Yasası ve diğer ilgili federal menkul kıymetler yasaları kapsamındaki geleceğe yönelik ifadeleri içermektedir. Bu geleceğe yönelik ifadeler, sınırlama olmaksızın şunlarla ilgili ifadeleri içerir: Neuritek Therapeutics, Inc.'in ('Neuritek') potansiyel satın alımı; herhangi bir işlemin beklenen yapısı, değerlemesi, zamanlaması ve tamamlanma olasılığı; niyet mektubunun öncü ve bağlayıcı olmayan doğası; bu tür bir işlemin potansiyel stratejik, operasyonel ve finansal faydaları; Şirketin kesin anlaşmaları müzakere etme ve imzalama yeteneği; Şirketin gerekli finansmanı elde etme yeteneği; satın alınan herhangi bir işletmenin entegrasyonu; ve Şirketin daha geniş büyüme stratejisi ve gelecekteki performansı.

Geleceğe yönelik ifadeler; 'olabilir', 'olabilirdi', 'olmalı', 'beklemek', 'öngörmek', 'inanmak', 'niyet etmek', 'planlamak', 'projelendirmek', 'tahmin etmek', 'potansiyel', 'fırsat', 'hedef', 'öngörü', 'devam etmek', 'olacak' gibi kelimeler ve benzer ifadelerle tanımlanabilir.

Bu geleceğe yönelik ifadeler mevcut beklentilere, varsayımlara ve tahminlere dayanmaktadır ve birçoğu Şirketin kontrolü dışında olan önemli risklere ve belirsizliklere tabidir. Gerçek sonuçların maddi olarak farklılık göstermesine neden olabilecek önemli faktörler şunları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir: tarafların kesin anlaşmalar yapmaması riski; niyet mektubunun feshedilmesi veya tamamlanmış bir işlemle sonuçlanmaması riski; maddi olarak değişebilecek olan önerilen değerleme ve işlem şartlarının öncü niteliğine ilişkin belirsizlikler; gerekli herhangi bir finansmanın kabul edilebilir şartlarda veya hiç elde edilememesi riski; herhangi bir işlemin beklenen faydalarının gerçekleşmemesi riski; araştırma odaklı bir kuruluşun Şirketin mevcut işine entegre edilmesiyle ilgili riskler; farmasötik veya terapötik ürünlerin geliştirilmesi, test edilmesi, düzenleyici onayı ve ticarileştirilmesiyle ilgili, olumsuz klinik sonuçlar veya gecikmeler olasılığı dahil riskler; düzenleyici ve uyum riskleri; ve Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı başvurularda zaman zaman açıklanan diğer risk ve belirsizlikler.

Geleceğe yönelik ifadeler yalnızca yapıldıkları tarih itibarıyla geçerlidir ve bu ifadelere gereğinden fazla güvenilmemelidir. Şirket, yürürlükteki yasaların gerektirdiği durumlar dışında, geleceğe yönelik ifadeleri güncelleme veya revize etme yükümlülüğünü üstlenmez.

KAYNAK: Wellgistics Health, Inc.