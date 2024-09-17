Avrupa’nın en büyük doğal yaşam alanı Ormanya’da üretilen Kızıl Geyikler, belirli aralıklarla Samanlı dağlarındaki doğal yaşam alanlarına bırakılacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen “Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi” kapsamında, Ormanya’da üretilen Kızıl Geyikler, Samanlı Dağlarındaki doğal yaşam alanlarına yerleştirilecek.

Ormanya Doğal Yaşam Parkı Geyik Üretim Alanı’nda üretilen Kızıl Geyiklerin popülasyonun azaldığı habitatlara bırakılarak; doğada sayılarının artması, ekosistemin dengesinin korunması ve yerel biyoçeşitliliği artırmak hedefleniyor. 3 yıl boyunca sürmesi planlanan proje kapsamında belli aralıklarla Kızıl Geyikler doğaya salınacak.

ORMANYA’DA 6 YILDA 126 KIZIL GEYİK ÜRETİLDİ

Ormanya Doğal Yaşam Parkı Geyik Üretim Alanında üretilen kızıl geyiklerden 40 adedi, Samanlı Dağları Kartepe bölgesinde bulunan doğal yaşam alanına salınacak. Samanlı Dağları’nın önemli birer değeri olan Kızıl Geyiklerin korunması ve popülasyonlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürütülen bu çalışmalar, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin gelişmesine katkı sunacak. Ormanya’da geride kalan 6 yılda 126 adet Kızıl Geyik dünyaya geldi.

GPS İLE UYDUDAN TAKİP EDİLECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında ilk etapta 10 Kızıl Geyiğin salınacağı projede, ilerleyen zamanlarda ortaklaşa yürütülen çalışmalarla bu sayının 40’a tamamlanması hedefleniyor. Projede salınacak Kızıl Geyikler, Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda 5 ayrı alandan uygun yöntemlerle alınarak, tüm sağlık kontrolleri yapılıyor. Tüm geyiklere çip ve küpe uygulamalarının gerçekleştirildiği hazırlık sürecinde bazı bireylere GPS takipli tasma takılarak hareketleri anlık olarak izlenecek. Bu verilerle geyiklerin doğal yaşam alanındaki mevsim ve hava şartlarına göre lokasyonları tespit edilecek. Popülasyon dinamikleri, beslenme alışkanlıkları ve yaşam alanları daha yakından incelenecek.

SAHA GÖZLEMİ VE FOTOKAPAN

Samanlı dağlarına salınan Kızıl Geyikler, fotokapanlar ve saha gözlem çalışmalarıyla sahada izlenecek. Kızıl Geyiklerin doğaya uyum süreçleri ve davranışlarını takip etmek amacıyla bölgeye yerleştirilen fotokapanlar sayesinde, türün doğal ortamındaki hareketleri görsel video ve fotoğraf olarak kayıt altına alınacak.