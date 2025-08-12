ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı. Çanakkale Ezine, Edirne Enez, Hatay Yayladağı ve Manisa Şehzadeler’deki yangınların tamamen kontrol altına alındığı, Bolu Mudurnu, Kahramanmaraş Göksun, Çanakkale Ayvacık ve İzmir Dikili’de yangınlar büyük ölçüde kontrol edildiğini söyledi. Yumaklı, Manisa Soma ve Çanakkale Merkez’de ise mücadelenin sürdüğünü kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkemizin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına yönelik yoğun müdahale çalışmalarının sonuçlarını duyurdu.

Çanakkale Ezine, Edirne Enez, Hatay Yayladağı ve Manisa Şehzadeler’deki yangınlar tamamen kontrol altına alındığını kaydeden Bakan Yumaklı, "Bolu Mudurnu, Kahramanmaraş Göksun, Çanakkale Ayvacık ve İzmir Dikili’deki yangınlar ise büyük ölçüde kontrol edildi, soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Bakan Yumaklı, Manisa Soma’daki yangının enerjisinin düşürüldüğünü, Çanakkale Merkez’de ise hava ve kara araçlarıyla mücadelenin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

“Yeşil Vatanımızı korumak için mücadelemiz durmadan, yorulmadan devam edecek” diyerek ekiplerin kararlılığını vurgulayan Bakan Yumaklı, yangınlara karşı gece gündüz çalışan ekiplere teşekkür ederken, vatandaşları da yangın riskine karşı dikkatli olmaya çağırdı.