Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ormanya, içerisinde bulundurduğu 'Orman Kütüphanesi' ile sadece Kocaelililerin değil, yerli ve yabancı turistlerin de gözdesi olmaya devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Türkiye'nin ilk Orman Kütüphanesi olma özelliğini taşıyan bu alan, ormanın büyülü atmosferinden kitabın derinliklerine uzanan eşsiz bir yolculuk sunuyor. Yaklaşık 200 kişi kapasiteli kütüphane, huzurlu ortamı ve konforlu okuma alanlarıyla kitapseverlerin vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldi. Bu yönüyle Orman Kütüphanesi, ziyaretçiler tarafından Ormanya'nın en özel duraklarından biri olarak görülüyor.

Orman Kütüphanesi'ni özel kılan detaylardan biri de tarihi dokusu. Selim Sırrı Paşa tarafından Sultan Abdülhamid II döneminde İzmit Cumhuriyet Bulvarı'na dikilen asırlık çınarlar, ömürlerini tamamladıktan sonra değerlendirilerek sütun kitaplıklara dönüştürüldü. Bu yönüyle Orman Kütüphanesi hem tarihi doğayla buluşturuyor hem de ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor.

HERKESE UYGUN OKUMA ALANI

Kütüphane, 7'den 70'e tüm ziyaretçilere hitap eden farklı okuma alanlarıyla dikkat çekiyor. 1 ana meydan ve 3 ayrı okuma salonundan oluşan Orman Kütüphanesi'nde; hamaklar, armut oturma grupları, amfi alanı, banklar, salıncaklar, sallanan sandalyeler ve yüksek file alanı gibi çeşitli seçenekler yer alıyor. Bu zengin çeşitlilik, her yaştan ziyaretçinin kendine en uygun okuma köşesini kolaylıkla bulmasına imkân tanıyor.

Doğayla iç içe yapısı ve özgün konsepti sayesinde Orman Kütüphanesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Ormanya'da kuş sesleri eşliğinde kitap okumak isteyenlerin rotasında ilk sıralarda yer alan bu özel alan, kentin turizm değerine de önemli katkı sunuyor.