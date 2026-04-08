Bornova Kent Konseyi, okul aile birlikleri yönetimleriyle Dramalılar Köşkü'nde bir araya gelerek eğitimde iş birliği ve çocukların geleceğine yönelik ortak adımları değerlendirdi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların güvenliği, bilinçli yetişmesi ve katılımcı anlayışla daha güçlü bir eğitim ortamı oluşturulması için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Kent Konseyi'nin ilçedeki devlet okullarının okul aile birlikleri yönetimleriyle gerçekleştirdiği buluşma, Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde Dramalılar Köşkü'nde yapıldı. Toplantıda, eğitimde iş birliğinin güçlendirilmesi, çocukların güvenliği ve daha nitelikli bir gelecek için ortak adımlar ele alındı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, göreve geldikten sonra hayata geçirdikleri Kent Konseyi'nin katılımcı demokrasi açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, 'Vatandaşlarla doğrudan temas kurabileceğimiz en somut yapılardan biri olarak Kent Konseyi'ni yeniden hayata geçirdik. Bugün okul aile birlikleriyle bir araya gelerek çocuklarımız için ortak bir gelecek inşa etme yolculuğuna çıkıyoruz' dedi.

Çocukların karşı karşıya olduğu risklere dikkat çeken Eşki, özellikle gençler arasında artan tehlikelere karşı erken yaşta eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının önemine değindi. Çevre bilinci, tasarruf, geri dönüşüm ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının küçük yaşta kazandırılması gerektiğini belirten Eşki, 'Daha yaşanabilir bir dünya ancak çocuklarımızı doğru yetiştirerek mümkün olabilir' diye konuştu.

Eşki ayrıca, çocuk ve gençlerin güvenliği için kent genelinde yapılan aydınlatma ve kamera çalışmalarını anlattı; okullara belediye imkânlarıyla üretilen kamelyaların yerleştirileceğini ifade etti.

Bornova Kent Konseyi Başkanı Av. Doğan Baran Mengüş, kent konseylerinin 2005 yılında yasal zemine kavuştuğunu hatırlatarak, bu yapının sivil toplumun ortak aklını temsil ettiğini söyledi. Mengüş, 'Kadın, gençlik, çevre, eğitim ve daha birçok alanda çalışma gruplarımızla kent yaşamına dair öneriler geliştiriyor, belediye meclisine ve ilgili kurumlara sunuyoruz' dedi.

Kent konseylerinin bağımsız bir bütçesi olmadığını, belediyelerin desteğiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Mengüş, Bornova Belediyesi'nin bu anlamda güçlü bir destek sunduğunu vurguladı.

Kent Konseyi Genel Sekreteri Turhan Atay ise konseyin kısa sürede çok sayıda sivil toplum kuruluşunu bir araya getirdiğini belirterek, 'Bugün burada kurulan bağların önümüzdeki 20-25 yılın eğitim vizyonuna katkı sunacağına inanıyoruz' dedi.

Okul Aile Birlikleri Çalışma Grubu Sözcüsü Gülşen Çingil de birlikler arasındaki iletişim eksikliğine dikkat çekerek, 'Birbirimizi tanımıyorduk, ihtiyaçlarımızı paylaşamıyorduk. Bu buluşma sayesinde dayanışmayı güçlendirip çocuklarımız için daha nitelikli bir eğitim ortamı oluşturmayı hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda Başkan Ömer Eşki, katılımcıların sorularını yanıtladı.