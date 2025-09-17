Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Bursa’da TUOP (Tahmini Orman Yangınları Planlaması) çalıştayına başkanlık etmek ve yangın geçiren sahalardaki çalışmaları denetlemek üzere kente geldi. Karacabey, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile görüşmeler yaparak, yangın sonrası rehabilitasyon faaliyetlerini inceledi.BURSA (İGFA) - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, TUOP çalıştayında yangın önleme ve yönetim stratejilerini ele aldı.

Çalışmaları yerinde denetlemek üzere Bursa'ya gelen Genel Müdür Karacabey, yangın sahası ziyaretlerinde, ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve ekosistem restorasyonu çalışmalarını denetledi. Bursa'nın son dönemde yaşanan orman yangınlarının etkilediği bölgelerde hızlı toparlanma gösterdiğini ifade eden Karacabey, “Yangın sonrası sahalarda yürütülen çalışmalar, ormanlarımızı korumak için kritik. Bursa’daki ekiplerimizi tebrik ediyorum” dedi.