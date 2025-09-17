İçişleri Bakanlığı, rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırma ve zimmet suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yu görevden uzaklaştırdı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, 'rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak ve zimmet' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile ilgili görevinden uzaklaştırma kararının Anayasa’nın 127. maddesi ve Belediye Kanunu’nun 47. maddesi uyarınca geçici tedbir olarak alındığı kaydedildi.

Hatırlanacağı gibi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında, Bayrampaşa Belediyesi’nde yolsuzluk iddialarıyla 48 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Operasyonlarda 39 şüpheli adliyeye sevk edilirken, aralarında Hasan Mutlu’nun da bulunduğu 20 kişi tutuklanmış, 10’u adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

İstanbul Valiliği, Bayrampaşa Belediye Meclisi’nin 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.00’da toplanarak Belediye Başkanvekili seçeceğini duyurdu.