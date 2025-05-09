Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen “Orman Benim” etkinliği, Bursa’da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Nilüfer ilçesine bağlı Demirci Köyü ormanında yapıldı.BURSA (İGFA) - Ülke genelindeki etkinliğin Bursa ayağına Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ve Mustafa Kılıç, Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan ve İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut katıldı. İl Millî Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonuyla farklı okullardan gelen öğrenciler, ormanların korunması amacıyla bir araya geldi.

Etkinlik sırasında öğrenciler, ormanlık alanda çevre temizliği yaparak yanıcı maddeleri ve çeşitli atıkları topladı. Aynı zamanda öğrencilere orman yangınlarının önlenmesi konusunda bilgilendirme yapıldı ve temiz çevrenin önemi vurgulandı. Bu anlamlı günde öğrenciler hem doğa sevgilerini pekiştirme fırsatı buldu hem de çevresel duyarlılıklarını sahada gösterdi. “Orman Benim” etkinliği, genç nesillerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Her yaştan vatandaşın katılım gösterdiği etkinlik, ormanların korunması ve yangınların önlenmesi konularında farkındalık oluşturmayı sürdürüyor.