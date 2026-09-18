İletişim Başkanlığı, işlemlerin mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü ve net orman varlığında azalma olmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya platformlarında ve basın-yayın mecralarında yer alan 'orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların rutin mevzuat uygulamalarının bağlamından koparılarak ortaya atıldığı ve açık bir dezenformasyon olduğu ifade edildi.

EK 16. MADDE KAPSAMINDAKİ ALANLAR

Açıklamaya göre, Orman Kanunu'nun Ek 16. maddesi kapsamında yapılan işlemler; bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen, tarım alanına dönüştürülmesi mümkün olmayan, taşlık, kayalık ve verimsiz nitelikteki alanları kapsadığının ve bu nedenle uygulamanın orman varlığında azalmaya yol açmadığı vurgulandı.

DMM, mevzuat gereği orman statüsünden çıkarılan alanların karşılığında daha geniş ölçekte yeni ağaçlandırma yükümlülüğünün ortaya çıktığını, bu sayede net orman varlığının artırıldığını belirttiği açıklamasında, tüm işlemlerin uzman heyetlerin teknik incelemeleri, bilimsel değerlendirmeler ve katı mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütüldüğünü duyurdu.