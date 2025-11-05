3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda düzenlenen panelde organ bağışının önemine dikkat çekildi. Türkiye'de 30 bin kişi nakil bekliyor, bağış oranları Avrupa'nın gerisinde. Toplumsal farkındalık ve doğru bilgi, bağışların artmasında kilit rol oynuyor.

İSTANBUL (İGFA) - 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında, Türk Böbrek Vakfı (TBV) ve Altınbaş Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 'Organ Bağışına 360 Derece Bakış' panelinde uzmanlar, organ bağışının tıbbi, hukuki, toplumsal ve dini yönlerini değerlendirdi. Türkiye'de yaklaşık 30 bin hastanın organ nakli beklediği, ancak bağış oranlarının hâlâ Avrupa ortalamasının altında kaldığı vurgulandı.

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş, organ bağışının bir yaşam armağanı olduğunu belirterek, 'Toplumsal farkındalık artmadan bu tablo değişmez' dedi.

Panelin moderatörü TBV Başkanı Timur Erk, böbrek nakli bekleyen hasta sayısının her geçen yıl arttığını belirterek, 'Bağış artmadıkça hayatlar kaybediliyor' ifadelerini kullandı.

Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Aydın Türkmen ise Türkiye'de her 6 kişiden birinin kronik böbrek hastası olduğunu hatırlatarak, 'Kadavradan nakil oranı yalnızca yüzde 15. Oysa dünyada bu oran tam tersidir. Doğru bilgilendirme ile daha çok hayat kurtarabiliriz' dedi.

Panelde ayrıca Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nden Doç. Dr. Serkan Akıncı, organ nakli sürecinde canlı ve kadavradan bağış koşullarını anlattı. Uzmanlar, Türkiye'de organ bağışının artması için toplumun doğru bilgilendirilmesi ve farkındalık çalışmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.