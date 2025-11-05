Bursa'nın Gürsu ilçesindeki Mustafa Hallaç Parkı bakımsızlıktan pislik içinde, musluksuz ve susuz durumda. Vatandaşlar, lavaboların kullanılamaması, cami tuvaletlerinin kötü hali nedeniyle tepki gösterirken, Gürsu Belediyesi'nden temizlik ve bakım çalışması isteniyor.

Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Gürsu Şehit Cüneyt Yıldız Hastanesi yanında bulunan Mustafa Hallaç Parkı ve Piknik Alanı, bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle adeta kaderine terk edilmiş durumda.

Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetlere göre parkın lavabo ve tuvaletlerinde sular akmıyor, musluklar kırılmış, içleri plastik pet şişe, taş ve insan pislikleriyle dolu.

Gürsu'nun merkezinde yer alan ve her gün yüzlerce kişinin uğradığı bu alandaki görüntüler tepki çekiyor.

Park içerisinde bulunan konteyner mescit durumu daha da vahim hale getirirken, namaz kılmak isteyen vatandaşlar, tuvaletlerin kullanılamaz halde olması nedeniyle büyük zorluk yaşıyor.

Piknik alanını kullanan vatandaşlar, 'Ailemizle geliyoruz ama ne lavabo kullanabiliyoruz ne de temiz bir ortam bulabiliyoruz. Bu alan sahipsiz gibi. Gürsu Belediyesi neden ilgilenmiyor?' diyerek tepkilerini dile getirdi.

Gürsu Belediyesi'nin ise parkla ilgili herhangi bir bakım veya temizlik çalışması yapmadığı, alanda görevli personel bulunmadığı belirtildi.

Vatandaşlar, özellikle hafta sonları yoğun olarak kullanılan bu alana ve denetim yapmasını talep etti.

Gürsu halkı, ilgisizlikten kaderine terk edilmiş Mustafa Hallaç Park ve Piknik Alanı'na bir an önce Gürsu Belediyesi'nin ve yetkililerin el atmasını istedi.