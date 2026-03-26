Antalya Büyükşehir Belediyesi, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında, şehrin geleceği olan çocuklara yönelik eğitim düzenledi. Antalya Ramazan Savaş İlkokulu öğrencileri, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen programda hem eğlendi hem de suyun önemi hakkında bilgi edindi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevreci projelerini sürdürürken, bir yandan da Antalyalılara gerekli çevre bilincini kazandırmak adına eğitimler düzenliyor.

22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında, çocuklara erken yaşta çevre bilinci kazandırılması amacıyla Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda, Antalya Ramazan Savaş İlkokulu öğrencilerine bir eğitim düzenlendi.

TASARRUF YÖNTEMLERİ ANLATILDI

Uzmanlar tarafından verilen eğitimde suyun önemi vurgulandı ve günlük hayatta uygulanabilecek tasarruf yöntemleri anlatıldı.

Eğitimde öğrencilere; diş fırçalarken musluğun kapatılması, gereksiz su kullanımının önüne geçilmesi, yağmur suyunun değerlendirilmesi ve su kaynaklarının kirletilmemesi gibi konularda bilgiler verildi.

Ayrıca iklim değişikliği ve kuraklık arasındaki ilişkiye değinilerek, suyun bilinçsiz tüketiminin gelecekte yaratabileceği sorunlar örneklerle anlatıldı.

TEORİK VE UYGULAMALI ANLATIMLAR

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı anlatımlar da yer aldı. Eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar, suyun doğadaki döngüsünü ve canlılar için önemini interaktif çalışmalarla deneyimledi.

Programın devamında düzenlenen eğitici oyunlarla öğrenciler hem eğlendi hem de öğrendiklerini pekiştirdi. Gün boyunca keyifli vakit geçiren öğrenciler, etkinlik sonunda suyun korunmasının önemi hakkında bilinçlenirken, Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri benzer eğitim çalışmalarının yıl boyunca devam edeceğini ifade etti.