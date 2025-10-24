Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından 5 yıl önce Bungalov evleri, 5 yıldız konforunda oteli ile Ordu'ya kazandırılan Çambaşı Kayak Merkezi, dünyaca ünlü bilim ve keşif dergisi National Geographic'in '2026 Dünyanın En İyileri' listesinde kış sporları için önerilen destinasyonlar arasında yerini alarak Ordu'ya gurur yaşattı.

ORDU (İGFA) - National Geographic, her yıl geleneksel hale getirdiği 'Dünyanın En İyileri' (Best of the World) listesini 2026 için duyurdu. Listede, farklı coğrafyalardan doğa, kültür, macera ve sürdürülebilirlik temaları çerçevesinde 25 dikkat çekici destinasyona yer verildi. Türkiye'den de sürpriz bir rota listeye dahil edildi.

ÇAMBAŞI KAYAK MERKEZİ DÜNYANIN DİLİNDE

Dergi, '2026 Dünyanın En İyileri' listesinde Türkiye'nin Karadeniz kıyılarını 'mutlaka görülmesi gereken yerler' arasında gösterdi. Listenin öne çıkan kış destinasyonlarından biri ise Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından Ordu'ya kazandırılan, yerli ve yabancı turistlerin dört mevsim uğrak noktası haline gelen, modern konaklama alanları, kış sporları çeşitliliği ve eşsiz doğa güzelliğiyle öne çıkan Çambaşı Kayak Merkezi oldu.

ÇAMBAŞI YAYLASI DÖRT MEVSİM MİSAFİRLERİNİ AĞIRLIYOR

Öte yandan Çambaşı Kayak Merkezi'ni de bünyesinde barındıran ve yılın dört mevsimi turist ağırlayan Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası, sadece kayak imkanlarıyla değil, aynı zamanda doğa yürüyüşleri, kar motoru turları ve yayla kültürüyle de misafirlerine benzersiz bir deneyim sunuyor.