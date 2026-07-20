Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelerde sosyal yaşamı canlandıran ve çocukları geleneksel oyunlarla buluşturan 'Köy Bizim, Şenlik Bizim' etkinlikleri başladı.

MERSİN (İGFA) - Kentin dört bir yanında kültür ve sanatı kırsala taşıyan etkinlik kapsamında çocuklar; yüz boyama, yaratıcı atölyeler, geleneksel çocuk oyunları, dans gösterileri ve birbirinden eğlenceli aktivitelerle unutulmaz bir anlar yaşadı.

Büyükşehir'in Çocuk Kampüsleri de Akıl ve Zekâ Oyunları Atölyesi ile bu yılki etkinliklerde yer aldı. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlıkları tarafından gerçekleştirilen programlarda çocuklar oyunlar, atölyeler ve sahne gösterileriyle doyasıya eğlenirken, aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu.

'Köy Bizim Şenlik Bizim' etkinlikleri yaz boyu çeşitli köy ve mahallelerde birbirinden eğlenceli gösterilerine devam edecek.

Şenliğe katılan çocuklar ve aileleri, düzenlenen etkinliklerden büyük keyif aldıklarını belirterek Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.