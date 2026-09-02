Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, denize kıyısı olmayan ilçelerdeki gençleri denizle buluşturmaya devam ediyor. Sındırgı'nın ardından Dursunbeyli gençler de Gömeç Dalış Köyü'nde düzenlenen etkinlikle denizin ve yazın tadını çıkardı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çocukların ve gençlerin sosyal hayata daha fazla katılabilmesi, fırsat eşitliğinden yararlanabilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Geniş coğrafyası ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Balıkesir'de gençlerin kentin doğal ve kültürel güzelliklerini keşfetmesine olanak sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, denize kıyısı olmayan ilçelerdeki gençleri denizle buluşturuyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da devam ettirdiği proje kapsamında Sındırgı'nın ardından Dursunbeyli gençler de Gömeç Dalış Köyü'nde unutulmaz bir tatil deneyimi yaşadı.

Uzman eğitmenler ve cankurtaran eşliğinde denizin tadını çıkaran gençler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetiyle keyifli zaman geçirdiler.