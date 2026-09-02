Kocaeli İzmit Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde sosyal destek alan ailelerin çocuklarına kırtasiye desteği sağlayarak öğrencilerin yeni eğitim dönemine daha güçlü bir başlangıç yapmasına katkı sunuyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, çocukların eğitim hayatına eşit koşullarda başlayabilmesi amacıyla kırtasiye desteğini bu yıl da sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden düzenli sosyal yardım alan ailelerin anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuklarını kapsayan destekler, Dost Eller Mağazası aracılığıyla öğrencilere ulaştırılıyor.

2 BİN 582 ÖĞRENCİYE EĞİTİM DESTEĞİ

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde başlatılan çalışma kapsamında, 1.128 hanede bulunan toplam 2 bin 582 öğrencinin kırtasiye ihtiyaçlarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kırtasiye dağıtımları, 31 Ağustos-18 Eylül tarihleri arasında Dost Eller Mağazası üzerinden gerçekleştiriliyor.

EĞİTİM SEVİYELERİNE UYGUN ÇANTALAR HAZIRLANDI

İzmit Belediyesi tarafından öğrencilerin yaş ve sınıf seviyeleri dikkate alınarak farklı içeriklerde kırtasiye çantaları hazırlandı. Öğrencilerin eğitim sürecinde ihtiyaç duyacağı temel malzemeleri içeren çantalarda; uçlu kalem, uç, kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş, kuru boya, pastel boya, çizgili ve kareli defter, resim defteri, kalem kutusu, oyun hamuru, okul çantası ve rozet gibi çeşitli eğitim materyalleri yer alıyor.

ÇOCUKLARIN OKUL HEYECANINA ORTAK OLUYOR

İzmit Belediyesi, eğitim döneminin başlangıcında ailelerin kırtasiye giderlerine destek olurken öğrencilerin okul heyecanını da paylaşmayı sürdürüyor. Dost Eller Mağazası üzerinden gerçekleştirilen destekle çocukların ihtiyaç duyduğu temel eğitim materyallerine ulaşabilmesi ve yeni eğitim yılına eksiksiz bir şekilde hazırlanabilmesi amaçlanıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, çocukların eğitim hayatını destekleyen uygulamalarla her öğrencinin eğitim yolculuğunda yanında olmayı hedefliyor.