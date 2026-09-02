Gençlik ve Spor Yatırımları Değerlendirme Toplantısı'na katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Trabzon'un her tarafında spor var. Spor yapmak isteyen, şehrin her tarafında bir alan bulabiliyor. Bu güçlü yönümüzü daha yukarılara taşımak için olanca gücümüzle çalışıyoruz' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gençlik ve Spor Yatırımları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Trabzon'un spor alanındaki mevcut potansiyeli, devam eden yatırımlar ve gençlere yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda Trabzon Valisi Tahir Şahin, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile sporcular yer aldı.

'TRABZON SADECE TRABZONSPOR'UN ŞEHRİ DEĞİL'

Trabzon'un köklü bir spor kültürüne sahip olduğunu vurgulayan Başkan Genç, şehrin yalnızca futbolla anılmaması gerektiğini belirtti. Başkan Genç, 'Trabzon'umuz spor şehri ama sadece Trabzonspor'un şehri değil. Trabzonspor birçok alanda medarıiftiharımız ve şehrimizin önde gelen markası. Ancak Trabzon'un merkezi hüviyetlerinden bir tanesi de sporun merkezi olmasıdır' dedi.

Kentin olimpiyat geçmişine dikkat çeken Başkan Genç, 'Bu şehir 1923'te Paris Olimpiyatları'na Süleyman Rıza Kuğu'yu gönderen bir şehirdir. 1900'lü yılların başında Trabzon'da futbol ve çeşitli spor branşları vardı. Süleyman Rıza Kuğu, sırıkla atlamada 1923'te Trabzon'dan Paris Olimpiyatları'na gitmiş. Bazen spora sadece yarışmacı bir gözle bakıyoruz. Oysa spor, insanın bedensel ve ruhsal gelişimine ciddi katkı sağlıyor. Bu nedenle gençlerimizin mutlaka spor yapması noktasında büyük bir gayret ortaya koyuyoruz' diye konuştu.

'ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPABİLİYORUZ'

Trabzon'un uluslararası spor organizasyonları açısından güçlü bir altyapıya sahip olduğunu kaydeden Başkan Genç, şunları söyledi: 'Trabzon, spor merkezi hüviyeti noktasında uluslararası niteliğe ve standarda sahip bir şehirdir. 2007 yılında Avrupa Yaz Oyunları, 2011 yılında Avrupa Gençlik Olimpiyatları, 2016 yılında Liselerarası Olimpiyatlar gerçekleştirildi. 2024 yılında da Dünya Paten Futbolu organizasyonuna ev sahipliği yaptık. Dolayısıyla uluslararası organizasyonları gerçekleştirme altyapısına, imkanına ve kabiliyetine sahibiz. Bu da ülkemizin birçok şehrine göre güçlü yönlerimizden biridir.'

'YEREL YÖNETİMLER OLARAK BİZ DE BU İŞİN PARÇASIYIZ'

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi arasında güçlü bir iş birliği bulunduğunu ifade eden Başkan Genç, gençlere ve sporculara yönelik çalışmaların ortaklaşa sürdürüldüğünü söyledi. Başkan Genç, 'Biz de yerel yönetim olarak bu işin bir parçasıyız. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak yaz spor okullarımızı ve doğa kamplarımızı il müdürlüğümüzle birlikte gerçekleştiriyoruz. Arsin Santa Dağ Bisikleti Maratonu, ev sahipliği yaptığımız önemli organizasyonlardan biri. Voleybolu Trabzon'da yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz. Basketbol da yeniden gündemimizde. Plaj voleybolu turnuvasını sürekli olarak gerçekleştiriyoruz' ifadelerini kullandı. Trabzon'da farklı branşlarda önemli organizasyonlara imza attıklarını belirten Başkan Genç, 'Ultra Sümela Koşusu, Uluslararası Muay Thai ve profesyonel boks müsabakaları, Gran Fondo Trabzon Bisiklet Yarışı gibi birçok organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. İstanbul'daki tam maraton gibi, Trabzon'da 46 yıldır gerçekleştirilen organizasyonumuzu 50. yılında tam maratona dönüştürmek istiyoruz' dedi.

'AMATÖR, PROFESYONEL VE BİREYSEL BRANŞLARI DESTEKLİYORUZ'

Büyükşehir Belediyesi olarak farklı branşlarda faaliyet gösteren sporculara ve kulüplere destek verdiklerini de belirten Başkan Genç, özellikle dezavantajlı grupların spor yoluyla toplumsal hayata katılımını önemsediklerini söyledi.

Başkan Genç, 'Dezavantajlı gruplarımıza hem bir örneklik hem de Türkiye genelinde bir farkındalık oluşturabilmek adına destek veriyoruz. Şu anda Süper Lig'de mücadele eden Ampute Futbol Takımımız var. Geçen yıl Türkiye Kupası'nı da getirdiler. Aynı şekilde hentbol takımımız var. Amatör, profesyonel ve bireysel branşlarda desteklediğimiz gençlerimiz var' diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi'nin yasal sınırlar çerçevesinde kulüplere destek sunduğunu belirten Genç, 'Ayni ve nakdi yardımlarımızla, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve ASKF'mizle birlikte spor kulüplerimizi branşı ne olursa olsun desteklemeye çalışıyoruz' dedi.

ARAKLI'YA GÜREŞ KOMPLEKSİ YAPILIYOR

Trabzon'un ilçeleriyle birlikte spor altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Genç, Araklı'da yapılacak güreş kompleksine de dikkat çekerek, şöyle konuştu: 'Araklı'mızda, Dünya Şampiyonu Selçuk Çebi'nin ilçesinde ve destekleriyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ayrı bir güreş kompleksi yapıyor. Trabzon'un her tarafında spor var. Spor yapmak isteyen, şehrin her tarafında bir alan bulabiliyor. Güçlü yönümüz olan spor kültürümüzü daha yukarılara taşımak için elimizden gelen bütün gücümüzle, imkanımızla ve kabiliyetimizle çalışmaya devam edeceğiz.'