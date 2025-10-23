Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde kiralama ve ihale derdi olmadan daha hızlı ve pratik hizmet yapmak için araç filosunu her geçen gün güçlendirmeye devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Son olarak ORBEL A.Ş tarafından 3 yeni kamyon ve iş makinesi daha araç filosuna kazandırıldı. Alınan bu son iş makinesi ve araçlarla Büyükşehir Belediyesinin araç ve iş makinesi kapasitesi 300'e yükseldi.

Park ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, OSKİ, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınarak araç filosunda yerini alan araçlar 19 ilçede yol ve su hizmetleri başta olmak üzere çalışmaları hızla hayata geçiriyor.

YOL SORUNU BU DÖNEM BİTECEK

19 ilçede ulaşılmadık mahallenin kalmaması adına araç filosunu zenginleştirmeye devam ettiklerini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Büyükşehir Belediyesinin 300 kadar iş makinesi ile yol ve su konusu başta olmak üzere çalışmaları gerçekleştireceklerini söyledi.

Başkan Güler şöyle konuştu:

'Bildiğiniz gibi yol ve su meselesi en temel konumuz. Bu dönemde hepsinin biteceğine söz verdim. Bizim 300 kadar iş makinamız, kendi asfalt plentimiz, taş ocağımız, beton santralimiz var. Kullanacağımız bu makinelerle, başta yol meselesini dönemimizi beklemeden bitireceğiz. Yerel yönetimlerde, birinci yılda birinci vites, ikinci yılda ikinci vites, üçüncü yılda üçüncü vites, dördüncü vites, seçime girerken de beşinci vitese atma gibi bir adet vardır. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz gelir gelmez beşinci vitese attık ve çalışmalarımızı yapıyoruz. Ucuz ve verimli olsun diye de kaynaklarımızı tespit ediyoruz' dedi.