ANKARA (İGFA) - Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi kapsamında hazırlanan 'Eğitimde Yapay Zekâ Politika Belgesi ve Eylem Planı (2025-2029)', dijital dönüşüm sürecine yön veren temel dokümanlardan biri olarak 17 Haziran 2025'te uygulanmaya başladı.

Eylem Planı çerçevesinde, Bakanlık bünyesinde yapay zekâ projelerini etik açıdan değerlendirmek amacıyla 'Yapay Zekâ Uygulamaları Etik Kurulu'nun kurulması kararlaştırıldı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan 'Millî Eğitim Bakanlığı Yapay Zekâ Uygulamaları Etik Kurulu Yönergesi' yürürlüğe girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre yönergeye göre Etik Kurulu, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanının başkanlığında ve Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürünün doğal üyeliğinde toplam 11 üyeden oluşacak. Kurulda, ilgili genel müdürlük temsilcilerinin yanı sıra kamu kurumları, akademi, özel sektör ve sivil toplumdan üç üye daha yer alacak. Üst Kurul; 'Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları Etik Kılavuzu'nu hazırlayacak, uygulamaları izleyecek; il, ilçe ve okul düzeyinde oluşturulacak kurullar ise etik uygunluk ve rehberlik görevlerini yürütecek.

Eğitim kurumlarında yapay zekâ uygulamalarında öğretmenlerin 'Etik Beyan Formu' doldurmaları esas olacak. Bu süreçte kişisel verilerin korunması, gizlilik ve güvenlik ilkelerine tam uyum sağlanarak öğrenciler açısından etik, güvenli ve sorumlu yapay zekâ kullanımı güvence altına alınacak.