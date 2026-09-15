Abercrombie & Fitch'in eski erkek giyim lideri, küresel büyümeyi ileri taşımak ve markayı dünya genelinde daha üst bir seviyeye taşımak üzere U.S. Polo Assn.'a katıldı.

ACCESS Newswire / WEST PALM BEACH, FLORİDA (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (United States Polo Association - USPA) resmi spor markası olan, milyarlarca dolarlık küresel büyüklüğe sahip ve dünya genelinde 1.200'den fazla perakende mağazası aracılığıyla 190'dan fazla ülkede dağıtımı bulunan U.S. Polo Assn.®, bugün David Swetman'ın Erkek ve Erkek Çocuk Global Tasarım Lideri olarak atandığını duyurdu. Bu atama, U.S. Polo Assn.'ın dünya genelindeki genişlemesini ve gelişimini sürdürürken spor markasının Global Ürün Liderliği Ekibini daha da güçlendiriyor.

U.S. Polo Assn., dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen spor markalarından biri olarak genişlemeye devam ediyor ve kapsamlı perakende, e-ticaret ve lisans ağı aracılığıyla dünya genelindeki tüketicilere ulaşıyor. Bu atama, U.S. Polo Assn.'ın ürün inovasyonunu genişletmesi, tüketiciler nezdindeki çekiciliğini güçlendirmesi ve dünyanın önde gelen spor markalarından biri olarak konumunu daha ileri taşıması sürecinde devam eden küresel büyümesini ve dünya standartlarında yeteneklere yaptığı stratejik yatırımı yansıtıyor.

Swetman, yaklaşık 20 yıllık erkek giyim tasarımı ve kreatif liderlik deneyimiyle U.S. Polo Assn. Global Tasarım Ekibine katılıyor. Swetman son olarak Abercrombie & Fitch'te Global Erkek Giyim Kıdemli Konsept Tasarımcısı olarak görev yaptı. Buradaki görev süresi boyunca markanın önemli bir yeniden yapılanma, tüketici nezdinde yeniden ilgi kazanma ve küresel büyüme döneminde Abercrombie & Fitch'in erkek giyim iş kolunun gelişiminde önemli rol oynadı. Swetman, kariyeri boyunca küresel ürün stratejilerinin geliştirilmesinde, sezonluk anlatıların şekillendirilmesinde ve dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerde karşılık bulan, ticari açıdan başarılı koleksiyonların oluşturulmasında önemli katkılar sağladı.

Swetman yeni görevinde, U.S. Polo Assn. markasının dünya genelindeki tüm erkek ve erkek çocuk giyim ürünlerinin küresel tasarım vizyonuna ve ürün yönüne liderlik edecek. Markanın dünya genelindeki lisans sahipleri ağıyla yakın iş birliği içinde çalışarak, bölgesel pazar fırsatlarını desteklerken tutarlı bir küresel tasarım yönü oluşturarak erkek ve erkek çocuk kategorilerini daha da ileri taşımaya yardımcı olacak. Sorumlulukları arasında tüm U.S. Polo Assn. erkek ve erkek çocuk koleksiyonlarında ürün tasarım yönü, trend öngörüsü, konsept geliştirme, sezonluk hikaye anlatımı ve kategori inovasyonu yer alacak.

Milyarlarca dolarlık spor markası U.S. Polo Assn.'ı yöneten USPA Global'in Başkanı ve CEO'su J. Michael Prince, 'Dünya genelinde genişlemeye devam ederken, ürün tekliflerimizi daha üst bir seviyeye taşıyabilecek, küresel tasarım kabiliyetlerimizi güçlendirebilecek ve dünya genelindeki erkek ve erkek çocuk kategorilerimizin geleceğini şekillendirebilecek olağanüstü yeteneklere yatırım yapmaya kararlıyız. David'in tüketici içgörülerini başarılı küresel koleksiyonlar oluşturmaya dönüştürme konusundaki deneyimi ve sektörün en dikkat çekici marka dönüşümlerinden birine yaptığı katkı, daha üst segment marka planımızı ve 4 milyar dolarlık küresel perakende satış hedefimizi hayata geçirirken onu ekibimize olağanüstü bir katkı haline getiriyor' dedi.

Prince sözlerine şöyle devam etti: 'David'in atanması, küresel yeteneklere yaptığımız bir diğer önemli yatırımı ve U.S. Polo Assn.'ın devam eden gelişiminde atılan bir başka büyük adımı temsil ediyor.'

Swetman, kariyeri boyunca yaratıcı vizyonu küresel pazara ilişkin güçlü bir anlayışla birleştirme konusunda benzersiz bir yetenek sergiledi. Abercrombie & Fitch'te erkek giyimin küresel kreatif yönünün belirlenmesine yardımcı olurken sezonluk konsept geliştirme, ürün stratejisi, tasarım inovasyonu ve kategori büyümesine katkıda bulundu. Ayrıca tüm üçüncü taraf erkek giyim iş birliklerinde baş tasarımcı olarak görev yaptı ve kültürel içgörüleri ve gelişmekte olan tüketici trendlerini geniş bir tüketici kitlesine hitap eden etkileyici ürün çeşitlerine dönüştürdü.

U.S. Polo Assn. Erkek ve Erkek Çocuk Global Tasarım Lideri David Swetman, 'U.S. Polo Assn.'a olağanüstü bir küresel büyüme ve ivme döneminde katılmaktan büyük heyecan duyuyorum. Markanın polo sporuna dayanan özgün mirası, genişleyen küresel varlığı ve gelecekteki büyüme için sahip olduğu güçlü temel, yeni nesil tüketicilerle bağ kurmaya devam ederken küresel pazarlarımızdaki erkek ve erkek çocuk kategorilerini daha da ileri taşımak için muazzam bir fırsat sunuyor' dedi.

Swetman sözlerine şöyle devam etti: 'Unutulmaz ürün deneyimleri yaratmak, erkek ve erkek çocuk kategorilerini daha üst bir seviyeye taşımak ve markanın dünya genelindeki tüketicilerle bağını güçlendirmek için küresel ekiplerimiz ve lisans sahiplerimizle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.'

Londra'daki prestijli Central Saint Martins mezunu olan Swetman, Erkek Giyim Moda Tasarımı alanında Birinci Sınıf Onur Derecesi (First-Class Honours) aldı. Uzmanlık alanları; kreatif yön, konsept tasarımı, trend öngörüsü, ürün tasarımı, küresel ürün geliştirme, kategori liderliği ve tasarım ekiplerine mentorluk konularını kapsıyor.

U.S. POLO ASSN. VE USPA GLOBAL HAKKINDA

U.S. Polo Assn., 1890 yılında kurulan ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük polo kulüpleri ve polo oyuncuları birliği olan Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (United States Polo Association - USPA) resmi spor markasıdır. Milyarlarca dolarlık küresel büyüklüğü, dünya genelinde 1.200'den fazla U.S. Polo Assn. perakende mağazası ve binlerce ek dağıtım noktasıyla U.S. Polo Assn., dünya genelinde 190'dan fazla ülkede erkekler, kadınlar ve çocuklar için giyim, aksesuar ve ayakkabı ürünleri sunmaktadır.

U.S. Polo Assn.'ın küresel Polo Shirt kampanyası 'An Icon Born from the Game' (Oyundan Doğan Bir İkon), ikonik polo tişörtünün özgün spor kökenlerine ve dünyanın en kalıcı stil vazgeçilmezlerinden biri haline gelişine güçlü bir saygı duruşu niteliğindedir.

Küresel spor markası, Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen polo turnuvası olan ve her yıl The Palm Beaches'teki USPA National Polo Center'da düzenlenen U.S. Open Polo Championship® dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki önemli polo etkinliklerine sponsor olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ESPN, Avrupa'da TNT ve Eurosport, Hindistan'da Star Sports ve Orta Doğu'da BeIn Sports ile yapılan tarihi anlaşmalar sayesinde, U.S. Polo Assn. sponsorluğundaki dünyanın önde gelen polo şampiyonalarından bazıları artık yayınlanıyor ve bu heyecan verici spor ilk kez dünya genelinde milyonlarca spor tutkununa ulaşıyor.

U.S. Polo Assn. kısa süre önce USA Today'in En Güvenilir Markalarından biri seçildi ve License Global'e göre 2026 yılında NFL, PGA Tour ve Formula 1'i geride bırakarak dünyanın bir numaralı spor lisansörü oldu. Spordan ilham alan marka, küresel büyümesi ve spor içerikleriyle uluslararası düzeyde ödüllerle takdir görüyor.

Küresel bir marka olarak elde ettiği büyük başarı sayesinde U.S. Polo Assn.; Fortune, Forbes, Modern Retail, WWD ve GQ gibi yayınların yanı sıra Yahoo Finance ve Bloomberg dahil olmak üzere dünya genelindeki birçok önemli medya kuruluşunda yer aldı.

Daha fazla bilgi için uspoloassnglobal.com sitesini ziyaret edebilir ve @uspoloassn hesabını takip edebilirsiniz.

USPA Global, Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA) bir iştirakidir ve milyarlarca dolarlık spor markası U.S. Polo Assn.'ı yönetmektedir. USPA Global ayrıca polo sporu içeriklerinde dünya lideri olan iştiraki Global Polo'yu da yönetmektedir.

Daha fazla bilgi için globalpolo.com veya YouTube'daki Global Polo kanalını ziyaret edebilirsiniz.

KAYNAK: USPA Global