Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük yol yatırımı, şehrin dört bir yanında vatandaşların yaşamına dokunmaya devam ediyor.

ORDU (İGFA) - 19 ilçeye ulaşım konforu kazandıran çalışmalar sayesinde yollar modern bir görünüme kavuşurken, vatandaşlar da yıllardır hayalini kurdukları hizmete kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Şehir merkezine 120 kilometre uzaklıkta, yüzölçümü bakımından Ordu'nun en büyük ilçesi olan Mesudiye'de yapılan yatırımlarla uzaklar yakın edildi. Yaz nüfusunun artış gösterdiği ve gurbetçi vatandaşların yoğun olduğu ilçede Mesudiyeliler, memleketlerinde döndüklerinde karşılaştıkları modern yollar sayesinde artık güvenli ve rahat bir ulaşım imkanına sahip oldu.

Geride kalan 6,5 yılda ilçede 200 kilometrelik yol asfalt ve betonla buluşturuldu. Bunun yanında yolların kalıcı hale gelmesi için 4 bin metreküp taş duvar ve 154 metre menfez imalatı yapıldı. Vatandaşlar, yapılan bu yatırımların sadece bugünü değil gelecek nesilleri de güvence altına aldığını ifade ediyor.