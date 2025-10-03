Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEVA) 2025 Kongresi Konya'da yapıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi UCLG-MEWA Dünya Konseyi ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise UCLG-MEWA Eş Başkanlığı'na yeniden seçildi.

TRABZON (İGFA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEVA) 2025 Kongresi Konya'da gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanı Murat Kurum'un katılımı ile gerçekleşen kongreye Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yanı sıra Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İdlib Valisi Mohammad Abdul Rahman, Hama Valisi Abdul Rahman Alsahyan, Filistin Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Abdul Karim Al-Zubaidi, Güney Banliyö Belediyeleri Federasyon Başkanı Mohamad Dergham, El Fayna Belediyeler Birliği Başkanı Wael Zmerly, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Lübnan Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı Mohamad Saadıe, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Suat Yıldız, milletvekilleri, bölge ülkelerden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden yerel yönetim temsilcileri katıldı. Yapılan oylama sonucunda Trabzon Büyükşehir Belediyesi UCLG-MEWA Dünya Konseyi ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise UCLG-MEWA Eş Başkanlığı'na yeniden seçildi.

KATİL İSRAİL VURGUSU

Afetlerin Tarım ve Gıda Sistemleri Üzerindeki Etkisi, Yerel Kalkınma için Çatışma Sonrası Toparlanma Planlaması ve Barışın İnşası temalarının da ele alındığı kongreye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Kongremizin en önemli konusu, barışın inşasına katkı sunacak oturumlar oldu. Bu vesileyle, karşılıklı deneyimlerimizi paylaşıp, yeni fikirler geliştirecek ve geleceğe yön verecek yol haritalarını birlikte oluşturacağız. Ancak bölgemizde barış ve kalkınma yolundaki ilerleyişimizin önündeki en büyük engel, hiç şüphesiz katil İsrail ve yıllardır devam eden saldırgan tutumudur. İsrail'in, kadın, çocuk demeden Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda, hayatını kaybeden masumların sayısı ne yazık ki 65 bini aşmış durumdadır. Binlerce sivil yaşamını yitirirken, hayatta kalan kardeşlerimiz ise gıda, ilaç ve temiz su gibi en temel yaşam hizmetlerine dahi erişmekte zorluklar yaşamaktadır. Bu vahim tablo, sadece bölge halkı için değil, insanlık vicdanı için de ağır bir sınavdır. Bizler, yerel yöneticiler olarak barışın inşasında aktif rol üstlenmeli, insan haklarının korunması için daha gür bir sesle tüm dünyaya çağrıda bulunmalıyız' dedi.

ÜZÜNTÜ VE BÜYÜK BİR ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ

Başkan Genç, 'Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği üzere, Gazze'de bir savaş yok, açık bir işgal, sistematik bir soykırım politikası vardır. Bu acı gerçek karşısında İsrail'in uluslararası arenada içine düştüğü yalnızlığı da hep birlikte gördük. Artık herkesin bir bir sırt çevirdiği katil devlet İsrail gerçeği vardır. Nitekim Birleşik Krallık, Portekiz ve Fransa'nın da Filistin'i tanıma kararı alması, adaletin ve hakikatin yanında duruşun güçlü bir göstergesidir. Bizler de Türkiye olarak her zaman olduğu gibi haklının, mazlumun ve adaletin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda, bir kez daha UCLG-MEWA Başkanlığı'na seçtiğimiz Filistin'in El Halil Belediye Başkanı Sayın Tayseer Abu Sneineh'in İsrail tarafından haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklanmış olmasını da derin bir üzüntü ve büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Başkanımızın derhal ve herhangi bir koşula bağlı olmaksızın özgürlüğüne kavuşması gerekmektedir. Hukuki temelden yoksun bu tutuklama, aynı zamanda yerel yönetimlerin gücünü ve dayanışmasını da hedef alan bir baskı girişimidir. Bizler, tüm bu haksızlık ve zulümlere karşı sesimizi yükseltmeye, hak ve adalet mücadelesi verenlerle omuz omuza dayanışmamızı her zeminde kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

AKILLI VE DİRENÇLİ YAŞAM ALANLARI SUNACAĞIZ

Başkan Genç, açıklamasında şunları kaydetti: 'Kongremiz vesilesiyle bir kez daha ilan ediyoruz ki en büyük gücümüz, hiç şüphesiz birlik ve beraberliğimizdir. Sadece toplumsal ve siyasal olarak değil, inancımızın da bizlere öğrettiği üzere dayanışma ve kardeşlik her zaman en büyük güç kaynağımızdır. Ortak hedefler ve değerler etrafında birleştiğimizde, karşılaştığımız tüm zorlukları aşabilecek potansiyele sahibiz. İnanıyoruz ki, burada oluşturduğumuz birlik, sadece bireysel başarılarımızı pekiştirmekle kalmayacak, aynı zamanda toplumlarımızın, şehirlerimizin ve bölgemizin kalkınmasına da güç katacaktır. Hepimizin yakından şahit olduğu üzere, günümüz dünyasında hızla değişen teknolojik ve sosyal dinamikler, hizmet sunum biçimlerinde de köklü dönüşümleri beraberinde getirmektedir. Bu değişim sürecinde geride kalmak yerine, yenilikçi ve öncü yaklaşımlarla çağın ihtiyaçlarına cevap vermek, sürdürülebilir başarı için vazgeçilmezdir. Sadece bugünün değil, yarının şehirlerini şekillendirmek adına geliştireceğimiz yaratıcı çözümler, bizlere duyulan güvenin de teminatı olacaktır. Bu bilinçle hareket ederek, teşkilatımız çatısı altındaki iş birliğimiz ve ortak aklımızla hem mevcut hem de gelecek nesillere daha gelişmiş, akıllı ve dirençli yaşam alanları sunacağız.'

BÖLGEMİZDE İSTİKRARI PEKİŞTİRECEĞİZ

Başkan Genç sözlerini şöyle tamamladı: 'Burada; köklü tarihi, stratejik ve jeopolitik konumu, zengin insan kaynağı, doğal güzellikleri ve daha birçok özelliğiyle birbirinden değerli ülkelerin şehirlerin ve belediyelerin temsilcileri olarak, ortak hedefler ve güçlü bir dayanışma ruhuyla bir aradayız. Farklılıklarımızı birer ayrışma unsuru olarak değil, ortak bir zenginlik kaynağı olarak değerlendiriyoruz. Bu anlayışla, kolektif bir vizyon doğrultusunda hareket ederek, toplumlarımızın refahını daha da artıracak, bölgemizde istikrarı pekiştirecek ve uluslararası arenada çok daha güçlü, çok daha etkili bir ses olarak yer almaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerimle, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı 2025 Yılı Kongremiz vesilesiyle, başta ev sahipliğinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay olmak üzere, kongremizin hazırlanmasında emeği geçen herkese ve tüm değerli katılımcılara, katkıları ve paylaşımları için gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Filistin'de baskı ve zulüm altında direnişini sürdüren tüm kardeşlerimize de güçlü bir dayanışma mesajı gönderiyor, gönül birliğimizin her zaman onların yanında olduğunu bir kez daha içtenlikle vurguluyorum. Birlikte attığımız her adımın, barışın, adaletin ve sürdürülebilir kalkınmanın inşasına katkı sağlamasını diliyorum.'