ORDU (İGFA) - Türkiye'nin en uzun kırsal yol ağına sahip olan Ordu'da, dağınık yerleşim yapısı, yüksek rakımlı bölgeler ve zorlu arazi koşullarına rağmen Başkan Güler öncülüğünde özellikle yol yatırımında Cumhuriyet tarihinin en büyük rekoru kırıldı.

Yapılan asfalt ve beton yollar 6,5 yılda 2 bin 600 km'ye ulaştı. Yatırımlarla özellikle kırsal bölgeler belirgin şekilde rahatladı. Özellikle ilçelerdeki grup yol ağında ulaşım konforu gözle görülür şekilde arttı. Yine il genelinde 2 bin 137 km yeni içme suyu hattı inşa edilerek vatandaşların temiz ve sağlıklı suya erişimi güvence altına alındı.

Başkan Güler ayrıca altyapı yatırımlarında rekorlara imza attı. Yapılan çalışmalarla 475 kilometre yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yapılarak su baskınları ve altyapı kaynaklı sorunların önüne geçildi.

Şehir estetiği ve yaya güvenliği de ihmal edilmedi. 300 bin metrekare kaldırım, 200 bin metreküp taş duvar, 17 bin km menfez çalışması hayata geçirilirken, özellikle kırsal mahallelerde ulaşımı rahatlatmak amacıyla 1100 kilometre yol genişletme çalışması yapıldı.

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in kararlı duruşu ve güçlü liderliğiyle Ordu, yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren sağlam bir altyapıya kavuştu. Gerçekleştirilen yatırımlar, Ordu'yu altyapı ve su yatırımlarında Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri haline getirdi.