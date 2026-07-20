Bursa Osmangazi Belediyesi, çocuklarda kitap okuma alışkanlığını güçlendirmek ve onları doğayla iç içe kültürel etkinliklerle buluşturmak amacıyla düzenlediği 'Kolektif Okuma' etkinliğiyle anlamlı bir organizasyona daha imza attı.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, çocuklarda kitap okuma alışkanlığını güçlendirmek ve onları doğayla iç içe kültürel etkinliklerle buluşturmak amacıyla düzenlediği 'Kolektif Okuma' etkinliğiyle anlamlı bir organizasyona daha imza attı.

Macera Park Masal Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, 'Bandırma Roket Kulübü' kitabını birlikte değerlendirerek keyifli bir okuma deneyimi yaşadı.

Etkinlik öncesinde çocuklara okumaları için önerilen 'Bandırma Roket Kulübü' kitabı, buluşmanın odak noktasını oluşturdu. Kitabı okuyarak etkinliğe katılan çocuklar, eser üzerine düşüncelerini paylaşırken karakterler, olay örgüsü ve kitabın verdiği mesajlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinlik, çocukların okuduklarını analiz etme, farklı görüşleri dinleme ve kendilerini ifade etme becerilerini destekleyen verimli bir öğrenme ortamı sundu.

Okuma alışkanlığını desteklemenin yanı sıra çocukların düşünce dünyasını zenginleştirmeyi hedefleyen etkinlikte, kitapların yalnızca bireysel değil, paylaşarak keşfedilebilecek önemli bir değer olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

'ÇOCUKLARLA BULUŞMAK ÇOK KIYMETLİ'

Etkinlikte çocukların heyecanına ortak olan eğitmen Pelin Yılmaz, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

'Daha önce yazarlık dersleri verdiğimiz çocuklarla bu kez okuma üzerine buluştuk. Öğrencilerimizin yanı sıra farklı çocuklar da etkinliğe katıldı. Çocuklara 'Bandırma Roket Kulübü' kitabını önerdik. Gerçek bir yaşam öyküsünden esinlenerek kurgulanan bu kitabın çocukların ilgisini çekeceğini düşündük. Kitabı okuyarak geldiler ve burada hep birlikte değerlendirme fırsatı bulduk. Macera Parkı'nın bu güzel atmosferinde çocuklarla buluşmak çok kıymetliydi. Osmangazi Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.'

Kolektif Okuma etkinliğine katılan çocuklar ise kitaplarla dolu keyifli bir gün geçirdiklerini belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Çocukların kültürel gelişimine katkı sunan etkinlikleri sürdüren Osmangazi Belediyesi, düzenlediği Kolektif Okuma etkinliğiyle kitap sevgisini pekiştirirken, çocukların birlikte öğrenmelerine, düşünmelerine ve fikirlerini özgürce paylaşmalarına da katkı sağladı.