Ordu'nun Ünye ilçesinde, 1700'lü yıllara dayanan ve kilise kalıntıları barındıran Ayanikola Adası için hazırlanan restorasyon ve çevre düzenleme projesi, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na bağlı KUDEB birimi tarafından, Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) desteğiyle hayata geçirilecek çalışma kapsamında, tarihi yapı aslına uygun şekilde restore edilerek çevresiyle birlikte estetik bir görünüme kavuşturulacak.

2 YILLIĞINA BÜYÜKŞEHRE TAHSİS EDİLDİ

Kıyı Kanunu kapsamında devletin hüküm ve tasarrufu altına alınan yapı, 2 yıl süreyle Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edildi.

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan proje kapsamında adaya ulaşım, doğal ve kültürel dokuya uygun şekilde tasarlanan ahşap köprü ile sağlanacak. Ayrıca ada çevresine ahşap basamaklar yerleştirilecek, yapılacak aydınlatma çalışmalarıyla alan gece de görünür hale getirilecek.

Hayata geçirilecek proje ile Ünye'nin önemli kültürel miraslarından biri yeniden gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılacak. Çalışma ile aynı zamanda bölgenin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlanması hedefleniyor.