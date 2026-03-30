Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında açıklama yapan Adem Uzun, Sivas Belediyesi'nin çevre ve sürdürülebilirlik vizyonunu güçlendirecek yeni hizmet binası projesini duyurdu.

SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla çevre alanında dikkat çeken bir projeyi kamuoyuna açıkladı.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Hizmet Binası projesinin hazırlandığını ve kısa süre içinde ihale sürecinin başlatılacağını bildirdi. Programda konuşan Uzun, sıfır atık yaklaşımının yalnızca bir çevre politikası değil, aynı zamanda toplumsal bir yaşam kültürü olduğuna dikkat çekerek, sürdürülebilir şehirler inşa etme hedefiyle çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

MODERN VE ÇEVRECİ MERKEZ

Toplam maliyetinin yüzde 20'si Çevre Ajansı hibesi, yüzde 80'i ise belediye öz kaynaklarıyla karşılanacak olan hizmet binası; geri dönüşüm faaliyetlerinin artırılması, sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması ve çevre bilincinin güçlendirilmesi amacıyla önemli bir merkez olacak. Yeni yapı ile sıfır atık yönetiminin tek çatı altında toplanması ve vatandaşlara daha etkin hizmet sunulması hedefleniyor. Enerji verimli sistemlerle donatılacak bina; güneş enerjisi, yağmur suyu geri kazanımı ve geri dönüşüm odaklı malzeme kullanımıyla kendi kendine yetebilen çevreci bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Projede ayrıca eğitim alanları, geri dönüşüm atölyeleri, toplantı salonları ile park ve sera alanları da yer alacak.

Öte yandan Sivas Belediyesi'nin son iki yıldaki sıfır atık çalışmaları kapsamında toplam 2 bin 977 ton zararlı atığın toplandığı açıklandı.

Ayrıca 202 okulda 12 bin 468 öğrenciye sıfır atık eğitimi verilerek farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırıldığı belirtildi.