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Ankete ulaşmak için tıklayabilirsiniz

Ankete katılım için son tarihin 30 Eylül olduğu belirtilirken, belediye Bursa'nın geleceğinin ortak akılla planlanması çağrısında bulundu.

Paylaşımda, ulaşımdan çevreye, sosyal hizmetlerden kültür ve yaşam kalitesine kadar birçok başlıkta Bursalıların fikirlerinin önemli olduğu vurgulandı. Belediyenin anketine katılan vatandaşlar, kentin geleceğine dair beklentilerini doğrudan paylaşabilecek.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2027-2029 Stratejik Plan çalışmaları kapsamında kent sakinlerinin görüşlerine başvuruyor. Belediye, Bursa'nın geleceğine yön verecek önceliklerin vatandaşlarla birlikte belirlenmesi için Vatandaş Beklenti Anketi hazırladığını duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentte öncelikleri Bursalılarla birlikte belirlemek amacıyla vatandaş beklenti anketi başlattı. Ankete başvuru için son katılım 30 Eylül 2026.

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