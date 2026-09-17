Karabağlar Belediyesi'nin Kavacık'ın coğrafi işaretli üzümünü, üreticinin emeğini ve bölgenin tarımsal değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlediği 14. Kavacık Üzüm Festivali, 19-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, tüm İzmirlileri festivale davet etti.

İZMİR (İGFA) - Kavacık Üzüm Festivali, bu hafta sonu ziyaretçilerini ağırlayacak. Festivalde coğrafi işaretli Kavacık üzümünün yanı sıra Kavacık ve Karabağlarlı üreticiler ile kadınların hazırladığı yerel ürünler ziyaretçilerle buluşacak. Üretici stantları iki gün boyunca açık olacak.

Festival kapsamında üzüm yarışması ve ödül töreni, halk oyunları, DJ performansları, interaktif yarışmalar, çocuk etkinlikleri, sanat atölyeleri, sportif aktiviteler ve Kitap Takas Şenliği gerçekleştirilecek. 19 Eylül Cumartesi Tire Belediyesi Tarihi Armoni Bandosu, 20 Eylül Pazar günü ise Deniz Aygün Araal sahne alacak. Karabağlar Kent Tiyatrosu Çağdaş Sirk Sanatları Atölyesi'nin hazırladığı İzmir Clown Sirki de festivalde izleyicilerle buluşacak.

BAŞKAN KINAY: 'ÜRETİCİMİZİN EMEĞİNE SAHİP ÇIKIYORUZ'

Kavacık'ın önemli bir tarım ve doğal yaşam alanı olduğunu belirten Başkan Helil Kınay, belediyenin tarıma yönelik desteklerini artırarak sürdürdüğünü söyledi. Gübre ve bordo bulamacı desteğinden kooperatiflerin güçlendirilmesine, kadın emeğinden Kavacık üzümünün tanıtımına kadar birçok çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Kınay, 'Ormanı, toprağı, tarımı ve köylünün emeğini korumak zorundayız. Köylünün kendi yerinde üretmeye devam ettiği, emeğinin karşılığını aldığı bir Karabağlar modelini uyguluyoruz' dedi.

Kavacık üzümünün zorlu koşullarda büyük emekle yetiştirildiğine dikkat çeken Başkan Kınay, 'Üreticimizin emeğinin karşılığını alması için Kavacık üzümümüzü daha fazla tanıtmak ve bu değerimize sahip çıkmak istiyoruz. 19-20 Eylül'de gerçekleştireceğimiz 14. Kavacık Üzüm Festivalimize tüm İzmirlileri davet ediyoruz' diye konuştu.

ÜCRETSİZ SERVİSLER

Karabağlar Belediyesi, 19 Eylül Cumartesi ve 20 Eylül Pazar günü festivale ücretsiz servisler düzenleyecek. Servisler Fahrettin Altay Meydanı'ndan (Metro Durağı Mehmetçik Bulvarı çıkışı, İnönü Caddesi başlangıcı) ve Üçyol Minibüs Durakları önünden (Gaziemir Minibüs Durağı, Halide Edip Adıvar Caddesi) hareket edecek. Her iki gün Kavacık'a gidişler 09.00-13.00, Kavacık'tan dönüşler 12.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Festival alanına ayrıca ESHOT otobüsleriyle de ulaşım sağlanabilecek. Otobüslerin kalkış noktaları Üçkuyular Vapur İskelesi 24 numara ile Güzelbahçe Merkez 28 numara olacak.