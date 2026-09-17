Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya'da gıda güvenliği ve hijyen standartlarını yükseltmek amacıyla hayata geçirdiği Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifika Programı yaygınlaşıyor.

ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) ve hijyen alanında dünya çapında faaliyet gösteren Diversey iş birliğinde yürütülen programa başvuran işletmeler, belediye ekipleri tarafından kapsamlı denetimlerden geçiriliyor.

Denetimlerde işletmelerin soğuk hava depoları, havalandırma sistemleri, kızartma yağlarının kalitesi, gıdaların uygun sıcaklıkta pişirilmesi ve saklanması gibi pek çok kriteri titizlikle inceleniyor. Belirlenen standartları karşılayan işletmeler, Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifikası almaya hak kazanıyor.

GOL TOWN ANTALYA TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK

Bitte Chocolate Patisserie'ye sertifikasını takdim ederken Antalya'nın turizm geleceğinde özgün gastronomi işletmelerinin önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Başkan Uysal şunları söyledi:

'Geleceğin turizmi yenilikçi, yaratıcı ve bireysel hikayelere önem veren bir turizm. Antalya'mız turizmimizin kalbi, Muratpaşa'mız da Antalya'mızın kalbi. Kendi ürününü üreten, kendi gastronomik dünyasını yaratan işletmelere çok ihtiyacımız var.'

Bitte Chocolate Patisserie'nin bu anlayışı başarıyla ortaya koyduğunu belirten Uysal, sertifika almaya hak kazanan işletmeyi tebrik etti. Başkan Uysal ayrıca, özgün işletmelerin sayısının artmasının Antalya turizmine katkı sağlayacağını belirterek, 'Gelecekte alternatif turizm gerekçeleri çok hayati olacak. Antalya'mız, Muratpaşa'mız bunu fazlasıyla hak ediyor' dedi.

'EKSİKLERİMİZİ GÖRME FIRSATI BULDUK'

Bitte Chocolate Patisserie işletme sahibi Ece Kartal ise Gold Town programının işletmeleri açısından yol gösterici olduğunu söyledi. Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifikası'nı almalarına fırsat verdiği için Başkan Uysal'a ve bütün belediye ekibine teşekkür eden Kartal, 'Biz zaten işletme olarak gıda güvenliği ve hijyen kurallarına çok uyuyorduk. Ancak bu sertifika programı sayesinde eksiklerimizi gördük ve tamamlama fırsatı bulduk' dedi.