Maltepe Belediyesi'nin ilçe sakinlerini Türkiye'nin ve İstanbul'un zengin kültürel mirasıyla buluşturmak amacıyla ücretsiz düzenlediği Güz Gezileri'nin bu haftaki programında, Topkapı Sarayı ziyaret edildi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepeliler, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra tarihi yarımada üzerinde inşa ettirdiği, dört yüzyıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun idare, eğitim, sanat merkezi ve padişahın evi olarak kullanılan Topkapı Sarayı'nı gezdiler.

Katılımcılar geziye Bizans dönemi şehir surlarına dayanan surlar üzerinde bulunan ana giriş kapısı niteliğindeki Bâb-ı Hümâyun'dan geçerek başladı.

Maltepeliler, birbirine geçişli dört avlu ve çevresindeki mimari yapılardan oluşan, etrafı bahçeler ve meydanlarla çevrili olan saray yapılarını, Aya İrini Kilisesi'ni, divan toplantılarının yapıldığı Kubbealtı'nı, Saray Okulu'na ait yapıları tanıyıp inceledi.

Katılımcılar dünyaca ünlü Hazine Sergisi içerisinde korunan Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht gibi şaheserler ile Hz. Muhammed'le diğer bazı peygamberlere, sahâbe ve İslâm büyüklerine ait kutsal eşyaların korunduğu ve sergilendiği Mukaddes Emanetler bölümünü de yakından gördü.

Ziyaretçiler, Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasında kalan tarihî İstanbul Yarımadası'nda bulunan sarayın yapılarından İstanbul'un eşsiz manzaralarını seyretti. Güz Gezileri önümüzdeki günlerde Su Medeniyetleri Müzesi ve Miniatürk programıyla devam edecek. Etkinliklere katılmak için www.maltepe.bel.tr adresi ve Maltepe Belediyesi'nin kurumsal sosyal medya hesapları takip edilebilir.