Ordu'nun Altınordu ilçesinde trafiğe kapalı caddelerde motosiklet sürücülerine yönelik denetimler sıklaştırıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü uygulamalarda çok sayıda sürücüye ceza kesildi.

ORDU (İGFA) - Motorlu araç girişinin yasak olduğu Sırrı Paşa ve İsmet Paşa Caddesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde, kurallara uymayan sürücülere hem cezai işlem uygulandı hem de uyarılarda bulunuldu.

Ekipler, yayaların güvenliğini tehlikeye atan ihlallere karşı hassasiyetle çalışma yürüttü.

261 SÜRÜCÜYE 364 BİN TL CEZA

Yapılan denetimlerde 261 motosiklet sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 364 bin 716 TL idari para cezası kesildi.

DENETİMLER SÜRECEK

Öte yandan trafiğe kapalı alanlarda motosiklet kullanımına yönelik denetimlerin yalnızca Altınordu ile sınırlı kalmayacağını, Ordu'nun 19 ilçesinde de artarak devam edeceğini bildirdi.