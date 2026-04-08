MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde, mesleki yarışmalar kapsamında her yıl düzenlenen 'Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nda Sakarya önemli dereceler elde etti.

SAKARYA (İGFA) - MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nda, Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hafız Yavuz Dulkadiroğlu, lise kategorisinde bölge birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Ortaokul kategorisinde ise Şehit Bülent Yurtseven İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Necmeddin Erbakan Demir bölge ikincisi olarak Sakarya'yı gururlandırdı.

Elde edilen bu derecelerle birlikte Sakarya, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen mesleki yarışmalar kapsamında önemli bir başarıya daha ulaşmış oldu.

Bölge birincisi olan Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi, Türkiye finalinde Sakarya'yı temsil edecek. 'Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması' Türkiye finali, 20 Mayıs 2026 tarihinde Konya'da gerçekleştirilecek.