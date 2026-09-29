Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen 30. Tüketici Konseyi toplantısında, sosyal medya platformlarından yapılan alışverişlerde tüketicilerin korunması ve e-ticarette ürün güvenliğinin artırılması ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığına bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 30. Tüketici Konseyi, Ankara'da gerçekleştirildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın başkanlığındaki toplantıya tüketici örgütleri, kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri katıldı. Konseyde tüketicilerin güncel sorunları ve çözüm önerilerinin yanı sıra sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirilen alışverişlerde tüketicinin korunması ile e-ticarette ürün güvenliği risklerinin azaltılması konuları değerlendirildi.

TAVSİYE KARARLARI OLUŞTURULDU

Toplantı kapsamında düzenlenen çalıştayların ardından; tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi, dolandırıcılık ve yanıltıcı uygulamalarla mücadele edilmesi, güvensiz ürünlerin tüketiciye ulaşmasının önlenmesi ve kamu kurumları ile dijital platformlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik tavsiye kararları oluşturuldu. Bakanlık, bilinçli tüketici ve güvenilir ticaret hedefi doğrultusunda tüketici haklarının korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini duyurdu.