Türk İtfaiye Teşkilatı'nın 312. kuruluş yıl dönümü, kortej yürüyüşü ve Delikliçınar Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin artan personel ve araç kapasitesine dikkat çeken Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, 7 yeni aracın daha hizmete alınacağını belirterek, teşkilatın müdahale gücünün daha da artacağını söyledi.

DENİZLİ (İGFA) - Türk İtfaiye Teşkilatı'nın 1714 yılında kurulan Tulumbacılar Ocağı ile başlayan köklü tarihi, Denizli'de düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

İtfaiye Haftası ve 312. kuruluş yıl dönümünde gerçekleştirilen kutlamalar, vatandaşların yoğun ilgisine sahne oldu. Kutlama programı, Denizli Valiliği önünden başlayarak Delikliçınar Meydanı'na kadar süren kortej yürüyüşüyle başladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, meclis üyeleri, daire başkanları ve çok sayıda itfaiye personelinin katıldığı yürüyüşe Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşlik etti.



ÇELENK SUNULDU, İTFAİYECİ DUASI YAPILDI



Modern araç ve ekipmanlarla, itfaiye personelinin sirenler eşliğinde yürüdüğü kortejde, teşkilatın köklerini simgeleyen ilk 'Tulumbacılar'ın canlandırılması renkli görüntüler oluşturdu.

Kortejin ardından Delikliçınar Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve Büyükşehir Bandosu eşliğinde okunan İstiklal Marşı ile devam eden törende, itfaiye eri Samet Özhan tarafından görev sırasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması ve kazasız belasız görev yapılabilmesi için itfaiyeci duası edildi.



'BİR MİLYON 60 BİN İNSANIN EMANETİNE SAHİP ÇIKIYORUZ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, teşkilatın sadece yangınlarda değil her türlü doğal afet ve kazada hayat kurtaran kritik bir rol üstlendiğini belirtti.

Göreve geldikleri günden bu yana personel sayısını artırdıklarını, yeni ekipmanlarla teşkilatı güçlendirdiklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, 'Bu yılın başında 13 itfaiye aracını hizmete almıştık. Önümüzdeki günlerde yine 7 adet itfaiye aracımızı daha filomuza dahil ederek, müdahale hızımızı artıracak bir sistem kuruyoruz' dedi.

Şehrin kaynaklarının 1 milyon 60 bin Denizliliye ait olduğunu ve her kuruşta garibin, yetimin hakkı bulunduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bu bilinçle hareket ettiklerini kaydetti. Başkan Çavuşoğlu, fedakarca görev yapan tüm itfaiye personeline teşekkür ederek İtfaiye Teşkilatı'nın 312. yıl dönümünü kutladı.



MODERN EKİPMANLAR VE STANTLAR TANITILDI



Törenin ardından Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı ile birlikte alanda kurulan stantları gezerek bilgi aldı. Başkan Çavuşoğlu'na itfaiye teşkilatının yangın, afet ve trafik kazalarına müdahalede kullandığı modern söndürme araçları, donanımlar ve yürütülen çalışmalar hakkında teknik detaylar aktarıldı. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.