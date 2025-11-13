Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında hizmete alınan Alanya İçmesuyu Arıtma Tesisi, ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılamaya ve kaynakları sürdürülebilir şekilde yönetmeye devam ediyor.

ANTALYA (İGFA) - ASAT Genel Müdürlüğü, içme suyu kullanımında vatandaş odaklı yatırımlarına Alanya'da da kararlılıkla devam ediyor. Bu yatırımlar sayesinde Alanya'nın içme ve kullanma suyu ihtiyacı uzun vadeli olarak güvence altına alınırken, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir altyapı yönetimi anlayışı da güç kazanıyor.

150 BİN M³/GÜN KAPASİTELİ SU ARITMA HEDEFİ

Günlük 90.000 metreküp su arıtma kapasitesine sahip olan Alanya İçmesuyu Arıtma Tesisi, planlanan 2. etap projenin tamamlanmasıyla birlikte kapasitesini 150.000 metreküp/güne çıkaracak. Halihazırda tesis, Alanya ilçe merkezindeki mahallelerin tamamına içme ve kullanma suyu sağlıyor ve bu da ilçenin yaklaşık %60'lık kesimini kapsıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürdüğü altyapı yatırımlarıyla, önümüzdeki süreçte bu kapsamanın daha da genişletilmesi hedefleniyor.

7/24 OTOMASYON VE GÜVENLİ İÇME SUYU

Tam otomasyonla çalışan tesis, SCADA sistemi sayesinde 7/24 izleniyor, tüm veriler merkezi olarak raporlanıyor ve yönetiliyor. Bünyesindeki içme suyu kontrol laboratuvarında ise her gün düzenli olarak fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapılıyor. Böylece halkın sağlıklı ve kaliteli suya kesintisiz erişimi sağlanıyor.

GES PROJESİYLE 330 KONUTLUK ENERJİ ÜRETİMİ

Enerji verimliliği konusunda da önemli bir adım atan ASAT, tesisin çatısına kurulmak üzere 686 kW kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali (GES) projesi hazırladı.

İhale aşamasına gelen proje tamamlandığında, sistem yaklaşık 330 konutun enerji ihtiyacını karşılayacak üretim kapasitesine sahip olacak. GES ile sadece tesisin enerji ihtiyacı karşılanmakla kalmayacak, fazla enerji diğer tesislerin tüketiminden mahsuplaştırılabilecek.