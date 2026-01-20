Tüm yurtta olduğu gibi Ordu'yu da beyaza bürüyen kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı ilçelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Zorlu kış şartlarına rağmen Büyükşehir Belediyesi, tek bir vatandaşın dahi mağdur olmaması için tüm imkânlarını seferber ederek gece gündüz demeden sahada görev yapıyor.

ORDU (İGFA) - Ortalama kar kalınlığının yarım metreyi aştığı kentte, 417 araç ve iş makinesi ile 600 personel fedakârca görev yapıyor.

Ekipler yalnızca yolları ulaşıma açmakla kalmıyor; soğukta, karda, tipide yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların da umudu oluyor. Zaman zaman mahsur kalanlara ulaşan ekipler, bir yol açarken aslında bir gönül kapısını da aralıyor. Yapılan her hizmet, edilen her dua ile karşılık buluyor.

'ALLAH'IM SİZLERİ VAR ETSİN'

Karla mücadele çalışmaları kapsamında Ulubey ilçe merkezinden Çubuklu Mahallesi'ndeki evine gitmek isterken yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan Nimet Kahya, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yardımıyla evine ulaştırıldı.

Annesinin yolunu gözleyen zihinsel engelli çocuklarına kavuşan Kahya, zorlu şartlarda yolunu açarak kendisini çocuklarına kavuşturan Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekiplere teşekkür ederek dualar etti.

HASTAYA ŞİFA, ACILI AİLELERE DESTEK

Karla mücadelede önceliği hasta ve cenaze hizmetlerine veren ekipler yolları ulaşıma açarken bir yandan da hastaları sağlık kuruluşlarına ulaştırıp, vefat eden vatandaşlar için de cenaze hizmeti veriyor.

Böylece soğuk ve zorlu şartlara rağmen fedakârca görev yapan ekipler hem hastalara umut oluyor hem de acılı ailelerin yükünü paylaşıyor.