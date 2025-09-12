Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek uygulaması, kısa sürede vatandaşların gönlünde yer edindi.

ORDU (İGFA) - Kentin farklı noktalarında ve market raflarında yerini alan Halk Ekmek sofralara bereket, vatandaşların bütçesine nefes oluyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde kurulan Halk Ekmek ile vatandaşların ekmek ihtiyacı piyasa değerinin altında bir fiyat ile karşılanıyor. Günlük ekmek ihtiyacını daha ucuza karşılamak isteyen vatandaşlar piyasada 12,5 lira olan ekmeği Halk Ekmek’te 8 liraya satın alabiliyor.

KONUMLARINA EN YAKIN NOKTADAN SATIN ALABİLİYORLAR

Ordu’da çeşitli noktalara yerleştirilen büfeler ve daha ulaşılabilir olması sebebi ile bazı marketlerde yer alan ekmekler vatandaşların satışına sunuluyor. Vatandaşlar konumlarına en yakın noktaya giderek bu hizmetten yararlanabiliyor.

TEK EKMEKTE YÜZDE 36 TASARRUF

Vatandaşlar sağlıklı ve güvenilir ekmeği gönül rahatlığı ile satın alırlarken günlük aile bütçelerine de katkı sağlıyorlar.

Günde 1 ekmek alan bir kişi Halk Ekmek sayesinde 4,5 TL, aylık ise 135 TL daha az ödeme yapıyor. Böylece hem cebine para kalıyor hem de sofralarını güvenilir ekmek ile buluşturuyor.

VATANDAŞ MEMNUN

Halk Ekmek uygulaması, kısa sürede halkın takdirini kazandı. Vatandaşlar hem fiyatının uygun olmasından hem de ekmeğin kalitelisinden son derece memnunlar.

Halk Ekmek uygulaması için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür eden vatandaşlar şöyle konuştular:

“Allah başkanımızdan razı olsun. Çok güzel bir hizmet bizler için. Başkanımızın yaptığı yapacağı her hizmet güzel. Fiyatının yanı sıra hijyenik olması da çok güzel. Kaliteli olmasına güveniyoruz. Her türlü bu hizmeti tercih ediyoruz.”