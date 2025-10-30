Uluslararası Altın Madalya Ödüllü yazar Yetkin Albert, 1 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 13.00'te 11. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'nda düzenlenecek imza ve söyleşi etkinliğinde okurlarıyla bir araya gelecek.

MALATYA (İGFA) - Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Bir Kitap, Bin Umut' temasıyla bu yıl 11'incisi düzenlenen fuar, 31 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında Malatya Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlikte 320 yayınevi ve 340 yazar yer alacak; imza günleri, söyleşiler ve okur buluşmaları düzenlenecek.

Albert, etkinlik kapsamında Morena Yayınevi standında gerçekleştireceği programda edebiyat yolculuğunu, uluslararası başarılarını ve yeni projelerini okuyucularla paylaşacak.

1988 doğumlu yazar Yetkin Albert, lisans eğitimini Türkiye'de tamamladı. Roman, şiir ve çocuk edebiyatı alanlarında eserler veren Albert, 2024 yılında ABD'de düzenlenen IWA OFEED Ödülleri'nde altın madalya kazanmış, ayrıca Romanya'daki TITU Üniversitesi tarafından Camfest Altın Madalya ile onurlandırılmıştı. Albert'in 'Çıkış Kapısı / 88. Peron' adlı romanı, bireyin iç dünyasındaki çatışmaları ele alırken; çocuklara yönelik 'Mucize Bahçesi' ve 'Renklerin Ülkesi' adlı kitapları ise genç okurların ilgisini çekiyor.

Kitapseverler, Yetkin Albert'in imza günü için 1 Kasım Cumartesi saat 13.00'te Malatya Fuar Merkezi'nde düzenlenecek etkinliğe katılabilecek.