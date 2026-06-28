Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gürgentepe ile Gölköy ilçeleri arasındaki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla Sapdere yolundan uzanan bağlantı güzergâhında sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

ORDU (İGFA) - Hayata geçirdiği ulaşım yatırımlarıyla adından söz ettiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin yıllar süren hayallerini bir bir gerçeğe dönüştürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, mahalle ve grup yolları konfora kavuşturuluyor.

Bu kapsamda Gürgentepe-Gölköy bağlantı hattında bulunan Tikenlice Mahallesi'nde çalışan ekipler 1,6 km'lik güzergahta asfalt çalışması yapıyor.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Bölgelerinde yapılan asfalt çalışmasını memnuniyet ile karşılayan Tikenlice Mahallesi Muhtarı Erkan Kır çalışmalar dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

Mahallelerinde konforlu bir yol talep eden mahalle sakinleri ise çalışmaların başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, yolun tamamlanmasıyla ulaşımın hem daha güvenli hem de daha hızlı hale geleceğini söyledi.

Gürgentepe ile Gölköy arasında alternatif ve daha kısa ulaşım sağlayan yol, tamamlandığında bölge halkına daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunacak.