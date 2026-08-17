Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Dijital Vatan Akademisi'nin açılış dersini verirken eğitimde millî birlik, beraberlik, dayanışma ve vatanseverliğin önemine dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye Yazarlar Birliği ve Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen programda 'Dijital Vatan Akademisi'nin açılış dersini verdi.

Bakan Tekin, göreve geldiği günden bu yana eğitimde birlik ve beraberlik konularına vurgu yaptığını belirterek, Millî Eğitim Bakanlığının çocukların yetiştirilmesinde üstlendiği sorumluluğa dikkat çekti.

Çocukların henüz 66 aylıkken aileleri tarafından Millî Eğitim Bakanlığına emanet edildiğini belirten Tekin, 12 yıllık eğitim sürecinde bu emanete sahip çıkmaya çalıştıklarını ifade etti.

'MÜFREDATIMIZIN İÇERİĞİ ÇOK ÖNEMLİ'

Eğitim müfredatının yalnızca akademik bilgilerden oluşmadığını vurgulayan Tekin, kavramsal çerçevenin oluşturulmasında millî birlik, beraberlik, dayanışma ve vatanseverlik gibi değerlerin önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Bakan Tekin, Türkiye'nin binlerce yıllık devlet ve millet geleneğine sahip olduğunu belirterek, 'Bizi güçlü kılan şey, etnik ya da dinî kimliğine bakmaksızın birbirimize olan sevgimiz, birbirimize olan bağlılığımız.' ifadelerini kullandı.

Program, dijital çağın ihtiyaçlarına yönelik eğitim ve değerler ekseninde gerçekleştirilen akademik çalışmaların ele alındığı 'Dijital Vatan Akademisi' kapsamında düzenlendi.