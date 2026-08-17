Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla yol güzergâhlarında otokorkuluk imalatı ile bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir, 7 bin metrelik otokorkulukta da bakım ve onarım çalışması yaptı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sürücülerin daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için yol güzergâhlarındaki güvenlik donatılarını da güçlendiriyor. Bu kapsamda, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni otokorkuluklar monte edilirken, mevcut otokorkulukların bakım ve onarımları da gerçekleştiriliyor. Kentin farklı noktalarında sürdürülen çalışmalarla özellikle yol kenarlarında güvenliği artıracak uygulamalar hayata geçiriliyor.

8 BİN 250 METRE YENİ OTOKORKULUK

Büyükşehir Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 2026 yılı içerisinde Kocaeli genelinde 8 bin 250 metre yeni otokorkuluk imalatı gerçekleştirildi. İhtiyaç duyulan güzergâhlara monte edilen otokorkuluklarla yol güvenliği artırıldı. Bunun yanı sıra çeşitli nedenlerle zarar gören veya bakım ihtiyacı bulunan mevcut otokorkulukların 7 bin metrelik bölümünde bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Karamürsel, Gölcük ve Başiskele ilçelerinin içme suyu ihtiyacına önemli katkı sağlayacak Karamürsel İçme Suyu Arıtma Tesisi bağlantı yolunda da güvenlik çalışması gerçekleştirildi. Araç trafiğinin güvenli şekilde seyretmesi amacıyla güzergâhın ihtiyaç duyulan noktalarına yaklaşık 700 metre otokorkuluk imal edilerek monte edildi. Çalışmayla arıtma tesisi bağlantı yolunun güvenlik donatıları güçlendirilerek sürücüler için daha güvenli bir ulaşım ortamı oluşturuldu.