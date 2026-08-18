KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen imza töreniyle, Melikgazi'nin eğitim altyapısını güçlendirecek yeni yatırım için resmi süreç başladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, şimdiye dek yaptıkları okul sayısının 30'a yaklaştığını belirterek yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Melikgazi Belediyesi olarak eğitime büyük önem veriyoruz. Valimizle, İl Milli Eğitim Müdürümüzle, hayırseverlerimizin desteğiyle okul yapmaya devam ediyoruz. Yaptığımız okul sayısı 30'a yaklaştı. Özellikle depremden dolayı riskli yapı bulunan Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi yıkılmıştı. Bunun bir kısmını İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz yatırıma aldırdı. İlkokul ihtiyacı olan 4000 metrekarelik bir alanı bize ayırmıştı. Hayırseverimiz de böyle bir okul yaptırmak istediğini beyan ettiler. ADAL Grup A.Ş. ile birlikte inşaat çalışmasına başlanacak. Hayırseverimiz Cengiz Hakan Bey'in babası Nurullah amcamızın ismine güzel bir ilkokul, annesinin ismine de okul içerisinde yer alacak bir anaokulu yapılmış olacak. 16 derslikli bir ilkokul için bugün protokol imzalıyoruz. Hayırlı olmasını diliyor; emeği geçenlere teşekkür ediyorum.'

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise, '16 derslikli ilkokul yapımı için protokol imzalıyoruz, böylelikle o bölgedeki ilkokul sorunumuzu tamamen çözmüş olacağız ve bölgede ikili öğretim kalmamış olacak. Adal Grup A.Ş. adına Cengiz Bey'e hayırseverliklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum, tüm çocuklarım adına minnetlerimi ifade ediyorum. Melikgazi Belediyemize bu anlamda çok teşekkür ediyorum, burada olduğu gibi diğer eğitim yatırımları ile alakalı da zaten hep Bakanlığımızın, müdürlüğümüzün yanında oldular, çocuklarımızın yanında oldular. Valimizin liderliğinde önümüzdeki eğitim- öğretim yılından itibaren çok daha modernize edilmiş eğitim binalarıyla daha yönetilebilir, daha güvenli okul ortamlarıyla tanışacağız diye düşünüyorum.' dedi.

Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk ise, yapılan protokolün hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Adal Grup A.Ş. adına hayırsever Cengiz Hakan Arslan, babasının isteği üzerine okul yaptırmak istediklerini belirterek; 'Babam Nurullah Arslan daha önce Melikgazi bölgesinde bir cami yaptırmıştı, şimdi de bir okul yapılmasını istedi. Biz de Sayın Mustafa Palancıoğlu başkanımızı ziyaret ettik, sağ olsun o da önümüzü açtı. En kısa zamanda Adal Grup A.Ş. olarak ortağım Osman Atıcı ile birlikte hızlı bir şekilde okulu yapıp, Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Melikgazi Belediyemize teslim edeceğiz.' dedi.

Vali Gökmen Çiçek: 'Milletimizin Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'na ciddi bir güveni var.'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ikili eğitimi bitirmek için yoğun mücadele verdiklerini belirterek şunları söyledi:

'İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yoğun çabası, Bakanlığımızın desteği, belediyelerimizin ki; özellikle Melikgazi Belediyemizin bu manada desteğiyle beraber bayağı yeni bir okul yaparak ikili eğitimin bitmesi noktasında yol aldık. Hedefe ulaşmak için de Kayseri'de ikili eğitimden tamamen söz edilmesinin önüne geçmek için de mücadele devam ediyor. Her şeyden önemlisi çocuklarımızın kaliteli eğitim görecekleri modern binaları oluşturmak için hayırseverimize teşekkür ediyorum. Melikgazi Belediye Başkanımızın Cuma günü yine bir açılışındaydık. Özellikle okul, cami, sağlık ocağı meselelerinde milletimizin Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'na ciddi bir güveni var. O güven de işlerimizi kolaylaştırıyor. Melikgazi Belediye Başkanımızın, İl Milli Eğitim Müdürümüzle olan uyumlu çalışmaları, sorunları birlikte çözmeleri işlerimizi çok kolaylaştırıyor. Özellikle Melikgazi Belediye Başkanımıza da vesile olduğu için teşekkür ediyorum. İl Milli Eğitim Müdürümüzü tebrik ediyorum, Cengiz Hakan kardeşime teşekkür ediyorum. Nurullah amcamızdan Allah binlerce kere razı olsun.'