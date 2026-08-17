Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu öncülüğünde düzenlenen istişare kahvaltısında, birlik ve beraberlik mesajları verilirken 6-11 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Erzurum İl Tanıtım Günleri için hazırlıklar ele alındı.

Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu Başkanı Zakir Salmanoğlu öncülüğünde, federasyona bağlı Erzurum Tortum Şenyurtlular Derneği tarafından istişare kahvaltısı düzenlendi. Çok sayıda dernek başkanı ve federasyon yöneticisinin katıldığı programda Erzurum camiasının birlik ve dayanışması öne çıktı.

Toplantının ana gündemini ise 6-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Erzurum İl Tanıtım Günleri oluşturdu. Organizasyon kapsamında yapılacak çalışmalar, derneklerin katkıları, görev dağılımları ve katılımın artırılması için atılacak adımlar değerlendirildi.

SALMANOĞLU: ORTAK HAREKET EDİYORUZ

Federasyon Başkanı Zakir Salmanoğlu, dernekler arasındaki birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek, Erzurum İl Tanıtım Günleri'nin yalnızca bir etkinlik olmadığını belirtti. Salmanoğlu, organizasyonun Erzurum'un tarihi, kültürü, gelenekleri ve yöresel değerlerinin geniş kitlelere tanıtılması açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Toplantıya katılan eski İzmir Erzurumlular Dernek Başkanı Dursun Kurtlu da Erzurum camiasının ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Kurtlu, derneklerin bu tür organizasyonlarda bir araya gelmesinin hem hemşehrilik bağlarını güçlendireceğini hem de Erzurum kültürünün yaşatılmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Erzurum'un kültürü, tarihi ve geleneklerinin genç kuşaklara aktarılmasının önemini vurgulayan Kurtlu, Ege Bölgesi'ndeki Erzurum derneklerinin dayanışmasının bu açıdan büyük değer taşıdığını söyledi.

ÇOK SAYIDA DERNEK BAŞKANI KATILDI

İstişare programına İzmir ve çevresindeki çok sayıda Erzurum derneğinin başkanı ile federasyon yöneticileri katıldı. Programda derneklerin organizasyona sağlayacağı katkılar ve tanıtım günlerinin daha geniş katılımla gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Toplantının sonunda, Erzurum'un kültürel mirasının Ege Bölgesi'nde en güçlü şekilde tanıtılması ve hemşehrilik bağlarının daha da güçlendirilmesi amacıyla ortak hareket edilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.