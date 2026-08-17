ORDU (İGFA) - Türkiye Triatlon Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Oral-B Uluslararası Boğaziçi Triatlon Yarışları, 15-16 Ağustos 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirildi.
Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübünü başarıyla temsil eden triatlon sporcumuz Eşref Yalçın Ergül, zorlu yarış parkurunda gösterdiği üstün performansla 20-24 yaş kategorisinde Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.
Yarış kapsamında 2.300 metre yüzme ve 3,2 kilometre koşu etaplarında mücadele eden Eşref Yalçın Ergül, rakiplerini geride bırakarak kategorisinde Türkiye 1'inciliği elde etti.
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