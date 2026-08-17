Bunlar da ilginizi çekebilir

Ordulu sporcu Eşref Yalçın Ergül Türkiye Şampiyonu oldu

Yarış kapsamında 2.300 metre yüzme ve 3,2 kilometre koşu etaplarında mücadele eden Eşref Yalçın Ergül, rakiplerini geride bırakarak kategorisinde Türkiye 1'inciliği elde etti.

Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübünü başarıyla temsil eden triatlon sporcumuz Eşref Yalçın Ergül, zorlu yarış parkurunda gösterdiği üstün performansla 20-24 yaş kategorisinde Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.