Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 450 milyon liralık yatırımla tamamladığı Abdülhamit Han Köprülü Kavşağı ve bağlantı yolları, Şahinbey nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ını doğrudan etkileyecek stratejik bir ulaşım yatırımı olarak hizmete girdiÇ

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin büyüyen ulaşım ihtiyacına cevap vermek ve şehir içi trafik yükünü azaltmak amacıyla hayata geçirilen Abdülhamit Han Köprülü Kavşağı ve bağlantı yolları tamamlanarak hizmete sunuldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, tamamlanan projede incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in incelemelerde bulunduğu proje; dört kollu kavşak düzenlemesi ve bağlantı yollarıyla oluşturulan toplam 6 kilometrelik yeni ulaşım ağı sayesinde Organize Sanayi Bölgesi, KÜSGET ve O-54 Çevre Yolu yönünden gelen trafiğin Şahinbey'deki yerleşim alanlarına daha hızlı, güvenli ve kesintisiz ulaşmasını sağlıyor.

ŞAHİN: 'BU PROJE 500 BİN KİŞİNİN YAŞAM KALİTESİNİ DOĞRUDAN İLGİLENDİRİYOR'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hizmete giren Abdülhamit Han Köprülü Kavşağı ve bağlantı yollarının önemine dikkati çekerek, 'Yaşama dokunmak çok güzel bir şey. 'Yol medeniyettir, su medeniyettir, Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği' dedik. Büyük şehirlerde iki şey çok önemli; birincisi su, ikincisi de yol. Bu projeyi hayata geçirdiğimiz nokta kent için stratejik öneme sahip. Bu proje, 500 bin kişinin yaşam kalitesini direkt ilgilendiriyor. Çevre yolu bağlantısı olmayınca şehir içinde trafik yükü artıyor. Bu projeyle trafikte önemli rahatlama olurken, sürücülere de huzur ve mutluluk geldi. Zaman en büyük nakit. Zamanı iyi kullanmak büyük şehirlerin en büyük meselesi. Bu yaptığımız çalışmayla bunu başarmış olduk' dedi.

GÜL: 'BAŞKAN FATMA ŞAHİN, GAZİANTEP'İMİZE ÇOK GÜZEL BİR ESER DAHA KAZANDIRDI'

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, önemli bir projenin daha hizmete alınarak kentin trafik yükünün hafifletildiğini belirterek, 'Vatandaşlarımızın hem vakitten hem de nakitten tasarruf edeceği, stresten uzak duracağı, çok öngörülebilir bir proje hizmete alındı. Abdülhamit Han Köprülü Kavşağı Gaziantep'imize hayırlı olsun. Başkan Fatma Şahin'in şehre elini değdirdiği her nokta daha da güzel oluyor. Bugün Başkan Fatma Şahin, Gaziantep'imize çok güzel bir eser daha kazandırdı. Proje çok önemli bir noktada birçok sürücünün ihtiyacına karşılık veriyor. Ayrıca şehrin yüzüne yakışan estetik bir çalışma.' diye konuştu.

Yeni bağlantı yolları, Organize Sanayi Bölgesi, KÜSGET ve O-54 Çevre Yolu yönünden gelen trafiğin yanı sıra Halep Bulvarı ve Kilis istikametinden gelen araçlar için de yüksek standartlı yeni bir ulaşım alternatifi oluşturdu.