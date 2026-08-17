Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mavi Takım ekipleri, 2026 yılında kıyı şeritlerinde yürüttüğü temizlik çalışmalarında 6 bin 893 kilogramı geri dönüştürülebilir olmak üzere toplam 10 bin 81 kilogram atık topladı. Çalışmalarla denizlerin ve kıyı ekosisteminin korunmasına önemli katkı sağlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'yi tarım, turizm, sanayi ve spor kenti olarak geleceğe taşıyan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre yatırımları ve temizlik çalışmalarıyla da örnek oluyor. Denizlerin ve kıyıların temizliğine özel önem veren Büyükşehir Belediyesi, gemi ve insan kaynaklı atıkları düzenli olarak temizleyerek hem deniz ekosistemini koruyor hem de Kocaeli'nin eşsiz kıyılarını gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir şekilde bırakmak için çalışmalarını sürdürüyor.

KIYI ŞERİTLERİNDE KESİNTİSİZ TEMİZLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı Mavi Takım ekipleri, kent genelindeki kıyı şeridinde temizlik çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Ekiplerin düzenli olarak gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarıyla kıyı şeritlerinde biriken atıklar toplanıyor. Böylelikle kıyıların temiz, düzenli ve estetik görünümü korunurken, deniz ve kıyı ekosisteminin zarar görmesinin de önüne geçiliyor. Toplanan atıklarla çevre kirliliğinin ve deniz canlıları üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması hedefleniyor.

KIYILARDAN TOPLANAN 10 TON ATIK AYRIŞTIRILDI

Seka Park, Plajyolu, Başiskele, Karamürsel-Ereğli ve Tütünçiftlik-60 Evler kıyı şeridinde aktif olarak çalışan ekipler, 2026 yılı içerisinde 3 bin 357 kilogram plastik, 3 bin 49 kilogram cam, 45 kilogram kağıt, 442 kilogram metal ve 3 bin 188 kilogram ise geri dönüştürülemeyen atık olmak üzere toplam 10 bin 81 kilogram atığı deniz ekosisteminden uzaklaştırdı. Geri dönüştürülebilir toplam 6 bin 893 kilogram atık türlerine göre ayrıştırılarak uygun şekilde poşetlendi ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla İZAYDAŞ geri dönüşüm tesisine nakledildi.

Mavi Takım ekipleri son olarak İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı kıyı şeridinde, rüzgâr ve dalga hareketlerinin etkisiyle kıyı kesimlerinde biriken katı atıklara yönelik temizlik çalışması gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kıyı boyunca biriken cam ve pet şişeler, poşetler ile çeşitli katı atıklar toplanarak kıyı şeridinin temizliği sağlandı. Düzenli temizlik çalışmalarıyla kıyıların temiz ve sağlıklı görünümünün korunmasına katkı sunuldu.