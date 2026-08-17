Savunma Sanayii Başkanlığı, savunma sanayii firmalarının ihracat ve uluslararası iş birliği faaliyetlerini artırmak amacıyla 2027 yılında yurt dışında düzenlenecek savunma fuarlarına katılım desteği sağlayacak. Başvurular 30 Eylül 2026'da sona erecek.

ANKARA (İGFA) - Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren firmaların uluslararası pazarlara açılmasını desteklemek amacıyla 2027 yılı yurt dışı savunma fuarları katılım desteği başvurularının başladığını duyurdu.

Başvuruların 30 Eylül 2026 tarihine kadar SSB'ye ulaştırılması gerekiyor. Başvuruların değerlendirilebilmesi için firmaların savunma sanayii sektöründe faaliyet göstermesi ve SSB YETEN Platformu'na üye olması şartı aranıyor.

50 METREKAREYE KADAR DESTEK

2027 yılı milli katılım desteği kapsamında üst sınır 50 metrekare olarak belirlendi. Bu alana kadar olan bedel SSB tarafından karşılanacak. 50 metrekarenin üzerindeki ilave alan için ise firmaların fuar organizatörüyle ayrıca sözleşme yapması gerekiyor. Milli katılım desteği başvurusu kabul edilen firmaların ayrıca Savunma ve Havacılık İhracatçıları Birliği (SSİ) ile sözleşme imzalaması ve belirlenen katkı payını ödemesi gerekecek.

SSB, başvuruları firmaların faaliyet alanı, başvuru sayısı, bütçe imkanları ve Türkiye'ye tahsis edilen fuar alanının büyüklüğü gibi kriterlere göre değerlendirecek. Başvuruların yoğun olması halinde eleme yapılabilecek.

Başvuruların e-posta yoluyla kabul edilmeyeceği belirtildi. Firmaların başvuru formu ve katılım taahhütnamesini firma yetkilisinin ıslak imzalı ve kaşeli şekilde, imza sirküleriyle birlikte üst yazı ekinde SSB Evrak Birimine posta yoluyla veya elden teslim etmesi gerekiyor.

SSB ayrıca, başvurusu kabul edildikten sonra fuara katılmaktan vazgeçen firmaların, Başkanlık tarafından ödenen alan kira bedelini yasal faiziyle birlikte geri ödemek zorunda kalacağını bildirdi. Katılımdan vazgeçen firmalar bir yıl boyunca SSB fuar desteğinden yararlanamayacak.