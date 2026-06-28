Denizli Büyükşehir Belediyesi, 'Nefesimizin İzinde Beden ve Sağlık Farkındalığı' söyleşisinde ünlü Nöroterapist ve Yazar Muhay Zin Turgay Şahin'i ağırladı. Yoğun ilgi gören etkinlikte doğru nefes teknikleri, stres yönetimi ve beyin sağlığını optimize etmenin bilimsel yolları uygulamalı olarak Denizlililere aktarıldı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışı doğrultusunda halk sağlığına ve bireysel farkındalığa katkı sunacak çok özel bir etkinliğe imza attı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda DBB Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda gerçekleştirilen 'Nefesimizin İzinde Beden ve Sağlık Farkındalığı' başlıklı söyleşide, Nöroterapist ve Yazar Muhay Zin Turgay Şahin Denizlililerle bir araya geldi.

Programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN KADIN ODAKLI HİZMET VURGUSU



Programda yaptığı konuşmada kadının toplumdaki ve ailedeki mutluluğunun hizmet anlayışının merkezinde yer aldığını ifade eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Bu şehri ve bu şehrin insanlarını, özellikle de kadınlarını çok seviyorum. Kadınların mutlu olması bizim en büyük felsefemiz. Kadınlar sağlıklı ve uzun yaşamak istiyor, bu yüzden bu tür programlara ilgileri çok yüksek. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.



'ÇAĞIMIZIN HASTALIKLARINA KARŞI DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ'



Yoğun iş temposunun getirdiği zihinsel yorgunluğa değinen ve belediye olarak halk sağlığını koruma noktasında yeni projeler geliştirdiklerini dile getiren Başkan Çavuşoğlu, 'Günümüzün getirdiği zihinsel yoğunlukta, çağımızın hastalıklarına karşı koruyucu sağlık tedbirleri alırken nefes ve egzersiz tekniklerinin ne kadar büyük bir fayda sağladığını bugün bir kez daha görüyoruz. Alzheimer ve demans gibi hastalıklarla mücadele eden vatandaşlarımızı Büyükşehir Belediyesi olarak yalnız bırakmıyoruz. Hatta bu doğrultuda yakın zamanda Parkinson hastalığı ile ilgili de yeni bir çalışma başlattık. Umut ediyorum ki bu paylaşımlarımız ve dayanışmamız bizi çok daha güzel, sağlıklı günlere götürecek' ifadelerini kullandı.



DOĞRU NEFESİN MUCİZEVİ VE BİYOLOJİK ETKİLERİ



Programın ilk bölümünde zihinsel ve bedensel bütünlüğün temel yapı taşları ele alındı. 'Beden nedir ve temel ihtiyaçları nelerdir?' sorusundan yola çıkan Nöroterapist Turgay Şahin, modern şehir hayatının yoğun temposu içinde insanların kendi vücutlarından gelen alarm sinyallerini nasıl göz ardı ettiğini örneklerle anlattı.

Katılımcılara, bedenle yeniden bağ kurmanın ve bu sinyalleri doğru okuyarak kronik rahatsızlıklardan korunmanın yolları aktarıldı. Yaşamın en temel ve vazgeçilmez kaynağı olan 'Nefes' kavramının detaylandırıldığı söyleşide, doğru nefes tekniklerinin insan biyolojisi, hormon dengesi ve stres yönetimi üzerindeki mucizevi etkileri bilimsel verilerle paylaşıldı.



TEORİDEN PRATİĞE CANLI DENEYİM ALANI



Tıp ve nörobilim dünyasındaki son araştırma bulgularını paylaşan Nöroterapist Şahin, zihinsel berraklık, hafıza güçlendirme ve duygu durum kontrolü için beynin nasıl eğitilebileceğine dair tavsiyelerde bulundu.

Özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği söyleşi, hem teorik bilgileri hem de hayatın akışını değiştirecek pratik deneyimleri bir arada sundu. İnteraktif ve uygulamalı bir deneyime dönüşen programda, herkesin uygulayabileceği nefes teknikleri ve bedensel farkındalık egzersizleri birlikte deneyimlendi.

Katılımcılar, doğru nefesle gelen rahatlama ve dinginlik hissini tecrübe etme fırsatı buldu.