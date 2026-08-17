Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 7 bin 100 metrekarelik Vatan Mahallesi Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

GAZİANTEP (İGFA) - Kent genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artıracak sosyal alanları çoğaltan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Vatan Mahallesi'ne kazandırdığı yeni parkı vatandaşların kullanımına sundu.

Yaklaşık 7 bin 100 metrekarelik alanda hayata geçirilen Vatan Mahallesi Parkı'nda yeşil alanlar, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanı ve futbol sahası yer alıyor.

Vatandaşların dinlenebilmesi ve aileleriyle vakit geçirebilmesi amacıyla çatılı piknik ünitelerinin oluşturulduğu parkta ahşap banklar ve çöp kutuları da bulunuyor.

PARKLA BİRLİKTE MAHALLENİN ÇEHRESİ DE YENİLENİYOR

Park yatırımıyla birlikte bölgede bütünlüklü ve estetik bir görünüm oluşturmak amacıyla çevredeki binaların dış cephelerinde de yenileme çalışmaları yürütülüyor. Şehit Mehmet Gezelge Caddesi ve 93135 No'lu Sokak üzerindeki 500 metrelik güzergahta 60 bina ile 10 işletmenin dış cephelerinde sıva ve boya onarımları gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla park ve çevresinin daha düzenli ve modern bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Modeli'nin bir Türkiye modeli olduğunu belirterek, 'Vatan Mahallemize çocuklarımızın oyun oynayabileceği, gençlerimizin ve ailelerimizin birlikte vakit geçirebileceği güzel bir park kazandırdık. Bu alanın mahallemizin sosyal yaşamına katkı sağlayacağına inanıyorum. Parkımız Vatan Mahallemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun' dedi.

ÇEBER: 'GAZİANTEP İÇİN DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ'

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, vatandaşlara hizmet etmek için tüm gayretleriyle çalıştıklarını belirterek, 'Tüm gayretimizle çalışıyoruz. Gaziantep çok özel bir il. Gaziantep'te gerçekten harika işlere imza atılıyor. Gaziantep için, Vatan Mahallesi için şu ana kadar ne yaptıysak daha fazlasını yapacağız. Çünkü bu şehir bunu fazlasıyla hak ediyor. Gaziantep Modeli ile çok güzel bir parkı daha hayata geçirmiş olmaktan mutluyuz. Hep beraber bu hizmetlerimize devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in vatandaşlar için yeni bir eser daha kazandırdığını belirterek, 'Her bir vatandaşımız adına Başkanımız Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum. Bugün burada, Vatan Mahallesi'nde çocuklarımız ve ailelerimiz için çok önemli bir park hizmete sunuldu' diye konuştu.