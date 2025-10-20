Ordu'da su kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve gelecekte oluşabilecek kuraklığa karşı tedbir amacıyla 68 adet gölet inşası tamamlandı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'da gölet devrimi yaptıklarını ifade ederek, yapılan bu gölet ve barajların ekolojik sisteme de büyük katkısının olduğunu belirtti.

BAŞKAN GÜLER: 'GÖLETLERLE SU SIKINTISI ORTADAN KALKACAK'

Büyükşehir Belediyesi Başkan Hilmi Güler'in göreve başlamasından bu yana ilçelerde 68 adet gölet ve barajı tamamlayarak hizmete sundu.

Yapılan göletlerin Ordu'da devrim niteliğinde olduğunun altını çizen Başkan Güler, 'Ordu'da büyük bir gölet çalışması başlattık. Başlattığımız bu gölet devrimi ilçelerimizin gelecekte yaşaması muhtemel su sıkıntısını en aza indirecek. Bunun yanında ilçelerimizdeki yaşam kalitesini daha da yukarıya çıkaracak. Ayrıca bu göletler, içme suyunun yanında turizme de büyük katkı sunacak' dedi.

ORDU'DA 68 GÖLET TAMAMLANDI

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in göreve geldiği günden bu yana Ordu'da 68 gölet tamamlanarak hizmete alındı. 13 ilçede tamamlanan göletlere ilerleyen zamanlarda yenileri daha eklenerek ilçelerin gelecekte yaşaması muhtemel su sıkıntısının önüne geçilecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan göletler ise, Akkuş 1, Altınordu 8 Aybastı 6, Çatalpınar 3, Çaybaşı 1, Gölköy 7, Gürgentepe 1, İkizce 1, Kabataş 5, Korgan 12, Kumru 2, Mesudiye 19 ve Perşembe 2 olmak üzere toplam 68 gölet tamamlanarak hizmete sunuldu. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ilçelere yeni göletler kazandırmak için çalışmalara aralıksız devam ediyor.